【福祉施設管理者・研修担当者向け】義務化に対応する感染症対策の実践ノウハウを学ぶオンラインセミナーを無料開催

株式会社Lean on Me

インクルTech* （インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、福祉施設管理者・研修担当者を対象とした「【義務化】障がい福祉事業所における感染症対策～現場実践編～」を、2025年8月19日（火）に無料開催いたします。

2024年4月に障がい福祉事業所における感染症対策が義務化になりました。

制度対応に追われる法人・施設にとって、現場での衛生管理や支援の進め方を整理することは急務です。

本セミナーでは、国立施設として基準に沿った対応を続けてきた「秩父学園」の実践事例をもとに、感染症に関する基本知識から利用者への支援の進め方までを具体的に解説します。

講師には、福祉分野での健康管理に長年携わる研究員・看護師の根本昌彦氏を迎え、現場で役立つノウハウを共有します。

※インクルTechとは、インクルージョン（Inclusion）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

【講師情報】

独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 研究員/看護師

根本 昌彦氏

高校の頃ボランティアで障がい者の方々と出会ったことがきっかけで看護師に。

重症心身障害児施設、知的者施設（入所、就労、グループホーム）、高齢施設（特養、老健、養護老人ホーム）等の福祉分野で健康管理に従事する。

業務の傍ら社会事業大学大学院大学院にて修士（社会福祉学）を取得。

現在は国立のぞみの園で、研究員/参事（ターミナルケア担当）として勤務中。

福祉分野（障害や高齢）における健康についての講演活動も各地で行なっている。

【セミナー概要】

タイトル： 【義務化】障がい福祉事業所における感染症対策ー現場実践編ー

開催日時： 2025年08月19日（火）

※ 当日8時から翌日15時までの間、お好きなタイミングで視聴可能です。

講義時間：30分

開催場所：オンライン開催

参加費：無料

対象者： 法人理事/経営層の方,施設長/管理者の方,研修担当者の方

※以下よりお申し込みください。

お申込みはこちら :https://special-learning.jp/seminar/infectious-disease-practice/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250819infectious-disease-practice

■障がい福祉に特化したeラーニング「Special Learning」について

障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象とする、オンライン研修サービスです。知的、発達、精神障がいのある方と接する上での知識を、動画で学ぶことができます。自閉症協会会長や元厚生労働省の虐待防止専門官、国の研究機関の責任者らとコンテンツを制作。日常の支援でつまずいた時、自分が必要とする知識（コンテンツ）を自ら選択して学ぶ（視聴する）ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。

詳細を見る :https://special-learning.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20250819infectious-disease-practice

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がい福祉分野における教育・支援サービスの提供を行う企業です。eラーニング「スペシャルラーニング」などを通じ、障がい者の支援者のスキル向上に貢献し、社会全体のインクルーシブな成長を目指しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を結び、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修の実施など、万博のインクルーシブな運営に貢献しています。

～ 障がいがある人もない人も、共に楽しめる万博へ！～

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000038466.html

2025 年日本国際博覧会協会 株式会社Lean on Meとアドバイザリー契約を締結

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230315-03/

■株式会社Lean on Me

所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

■メディア掲載・出演実績（一部）

【TV】TOKIOテラス～MBS（2022年5月22日）

https://www.mbs.jp/TOKIO_terrace/company/leanonme.shtml

【TV】Fresh Faces ～アタラシイヒト～BS朝日（2021年7月24日）

https://www.bs-asahi.co.jp/fresh-faces/lineup/prg_325/

【Web】日経ビジネス「1分でわかる「起業家たち」のリンカク」（2021年5月7日）

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00073/042800084/

【TV】25歳～情熱の原点～テレビ朝日（2022年6月1日）

【新聞】

日本経済新聞（朝刊）＠EDGE（2021年6月2日）、日本経済新聞（2021年4月6日）、日本経済新聞＠きらり感彩人（2023年5月7日）、共同通信＠時の人（2023年冬、各地方紙に配信）、ほか

■受賞歴（一部）

令和5年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者 内閣府特命担当大臣表彰優良賞 受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000038466.html

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社Lean on Me 広報室

TEL：072-648-4438

FAX：072-668-2066

E-mail：info@leanonme.co.jp