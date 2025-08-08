IssueHunt株式会社主催、U25限定向けのバグバウンティイベント「P3NFEST Bug Bounty」、参加企業であるFinatextホールディングスが提供するバグバウンティプログラムが決定

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、大学生以上25歳以下限定バグバウンティイベント、「P3NFEST Bug Bounty 2025 Summer」を、2025年8月20日～9月30日に開催することをお知らせいたします。

参加企業各社より、自社製品を対象とし、大学生以上25歳以下の皆様だけが参加出来るバグバウンティプログラムを、イベント期間中（2025年8月20日～2025年9月30日）ご提供頂きます。参加登録頂いた大学生以上25歳以下の皆様は、プログラム提供企業が指定する製品に対して脆弱性診断を行うことができ、脆弱性を発見した場合、企業より賞金を受け取ることができます。また、上位入賞者に対しては、景品の贈呈を予定しています。

＜概要＞

イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2025/summer/bugbounty

開催日時：2025年8月20日～9月30日

参加登録：イベントページより参加登録をお願いいたします

参加資格：高等専門学校、専門学校、大学、大学院、外国籍の留学生で、在学中もしくは休学中の学生（2025年8月20日時点で学生）、もしくは社会人で25歳以下（2025年8月20日時点で25歳以下）の皆様。※学生の年齢制限はございません。

Finatextホールディングス様に提供いただくバグバウンティプログラム

・証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（Brokerage as a Service）」

「BaaS」は、資産運用サービスの提供に必要な一連の業務システムをAPIベースで提供するサービスです。多様な外部連携をすべてクラウド上で管理することで、資産運用サービスを低コストかつ短期間で立ち上げることができます。

・SaaS型デジタル保険システム「Inspire」

「Inspire」は、保険ビジネスに必要な一連の業務システムをAPIベースで提供するサービスです。新しい保険商品の導入を短期間で実現し、低コストかつスピーディーな事業展開を実現します。

＜参加者への特典＞

脆弱性ではなく、不具合報告や脆弱性検知手法を提出することも報奨金の対象とする

Finatextホールディングスより応援コメント

株式会社Finatextホールディングス

取締役CTO/CISO 田島 悟史氏



プロダクトのセキュリティを担保・改善する上で、バグバウンティはとても有効な手段だと思います。Finatextホールディングスも、三年前よりIssueHuntを使ってバグバウンティプログラムを公開し、その効果を実感しています。



一方で、日本においては、バグバウンティの普及度合いはまだまだというのが現状です。

今回開催されるP3NFESTや同時に開催されるバグバウンティイベントの盛り上がりは、間違いなくその状況の改善に貢献すると思います。



学生の皆さんにとって、バグバウンティや脆弱性診断などは、最初は敷居の高いものに感じるかもしれませんが、理解のための一歩を踏み出すいい機会になると思います。ぜひ参加してみて下さい！

＜採用サイト＞

https://hd.finatext.com/recruit/

バグバウンティプログラム提供企業様

「P3NFEST」主催企業 IssueHunt株式会社について

- 株式会社日本経済新聞社- 株式会社ヌーラボ- 株式会社サイバーエージェント- コインチェック株式会社- 株式会社GMW- ENECHANGE株式会社- 株式会社ソラコム- 株式会社シンクロ・フード- 株式会社Helpfeel- 株式会社Finatextホールディングス

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」：https://issuehunt.jp/

アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」：https://baselinehq.io/

