【9月9日・11日開催決定！】公務員向けキャリアセミナー「書類作成から面接対策まで完全攻略！公務員の転職ロードマップ 2Days」を開催します

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、公務員向けキャリアセミナー「書類作成から面接対策まで完全攻略！公務員の転職ロードマップ 2Days」を開催いたします。

変化の激しい現代、個人が主体的にキャリアを形成して市場価値を高めていくことが求められており、それは公務員も例外ではありません。働き方やライフスタイルも多様化するなかで、キャリアの“モヤモヤ”を感じながら日々の業務に向き合っている公務員の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一方、転職に挑戦したいと思っても、「公務員から民間企業への転職って本当にできるの？」 「職務経歴書や履歴書の書き方も面接対策も、何から準備すればいいか全く分からない」と悩むお声も多数届いています。

これらの背景を踏まえ、本セミナーでは、公務員の転職活動に特化した「書類作成」「面接対策」を2日間にわたって徹底解説。

Day1「書類作成編」では、民間企業に刺さる公務員経験の書き方を中心に、職務経歴書・履歴書作成ノウハウをご紹介。あなたの公務員経験を最大限にアピールし、書類選考通過率UPを目指します。

Day2「面接対策編」では、民間企業が中途採用で求める「スキル」と「人物像」を徹底分析。「面接で必ず聞かれる質問とその対策」から、あなたの公務員経験を「どうビジネスに活かすか」まで、内定獲得に直結する実践的な面接突破術を伝授します。

転職活動の全体像と、具体的なロードマップを2日間で一通り学んでいただけます。転職活動を始める前の最初の一歩として、是非ご活用ください！

■ 開催概要

（１）開催日時

2025年9月9日(火)19時30分～20時30分

2025年9月11日(木)19時30分～20時30分

（２）実施方法

ウェビナー形式（zoomウェビナー）

※動画は後日公開(申込者限定)

（３）参加対象

公務員

（４）参加費

無料

（５）主催

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

（６）ご注意

公務員限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

■ セミナー内容（予定）

【Day1】書類作成編- 書類選考のポイント（採用担当者が見ているポイントなど）- 公務員経験を民間企業で活かせるスキルに変換する職務経歴書作成術- 履歴書作成のポイントと注意点【Day2】面接対策編- 民間企業が中途人材に求めるスキルと人材像- 公務員のポータブルスキルのPRのコツ- 面接官に「刺さる」回答戦略と質問対応術

※講演タイトルや講演内容等は変更となる場合がございます。

■ 登壇者プロフィール

イシン株式会社 執行役員 春見 佳佑

2015年イシン株式会社に入社。入社以来、ベストベンチャー100などのメディア営業を通じて、これまで述べ2,000人を超えるベンチャー経営者と会い、ベンチャー企業の採用や販促のブランディング支援を実施。新卒3年目で、当時最速で部長に就任し、新規事業の立ち上げや、イシンの新卒採用等を担当し、2023年から執行役員に就任。

■ このような方にオススメ！

■ 参加方法

- 転職活動の全体像や進め方を効率よく把握したい- 自分の公務員経験が民間企業で活かせることを伝える効果的な表現を知りたい- 転職に興味があるが、何から手を付けたらいいかわからない- 書類作成から面接対策まで、一貫したノウハウを習得したい- 職務経歴書・履歴書の作成や面接など、経験がなく不安

下記からお申込みが可能です。

※公務員限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

詳細を見る :https://go.jt-tsushin.jp/HR_webinar_202509-02?utm_source=20250808&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

