「LegalOn: World Leading Legal AI」、AIエージェントが法務担当者に代わって相談対応に必要な情報を自動収集する「マターマネジメントエージェント」を提供開始

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO：角田望、以下LegalOn Technologies）が提供する、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250808)）は、AIエージェントが法務担当者に代わって相談対応に必要な情報を自動収集する「マターマネジメントエージェント」を提供開始しました。これにより、法務部門の業務負担軽減と事業部門の業務スピード向上が同時に実現可能となります。

■「マターマネジメントエージェント」提供開始

「マターマネジメントエージェント」は、「LegalOn」搭載のAIエージェントにより契約審査や法務相談依頼に対して、審査を行うための相談内容の情報収集、リスク判定、そして判定結果に基づいた回答案の生成、または法務担当者に振り分けなどを可能にします。

今回、第一段階として、法務担当者に代わり、依頼者へのメール対応を通じて相談内容に関する必要情報を自動で追加収集する機能を実装しました。AIがメール内容を把握し、不足情報の確認や追加質問の送信までを自動で行います。

これにより、法務部門は、常的・定型的な相談への対応における「情報収集」業務を自動化することができ、より重要な法的判断業務に集中することが可能になります。また、事業部は、相談から回答までの時間が大幅に短縮され、お客様との取引がより円滑に進むようになります。

「マターマネジメントエージェント」では、今回実装した自動情報収集機能を皮切りに、「契約書審査依頼におけるリスク判定と自動回答案の生成」や「法務相談内容に応じたAIによる適切な振り分けと対応提案」などの機能拡張を予定しています。

LegalOn Technologiesは、今後もAIと法務知見を組み合わせ法務業務における多様な課題を解決するソリューションの開発・提供に努めてまいります。

※本機能は、「マターマネジメント」モジュールの契約が必要になります。



■「マターマネジメントエージェント」のUI

■「マターマネジメントエージェント」機能特長

「LegalOn」搭載のAIエージェントにより契約審査や法務相談の依頼に対して、審査を行うための相談内容の情報収集、リスク判定、そして判定結果に基づいた回答案の生成、または法務担当者に振り分けを行います。本機能の特徴は以下の通りです。



- AIが法務担当者に代わり、依頼者から相談対応に必要な情報を自動的に収集- AIが収集した情報を基に契約書審査のリスクを判定。リスクが低い案件はAIが回答案を生成し、高リスク案件は法務部が対応するよう振り分けを提案- 法務相談についても契約審査と同様に、リスクに応じて、AIが回答案を生成、又は法務部へ振り分けを提案- 事業部担当者はAIの回答案を確認し、不明点や追加資料があれば再申請も可能- 法務部門はAIによる回答履歴や法務部へのエスカレーション案件を一元管理でき、AIの回答案が不適切な場合は代替回答も提供可能。AIによる回答案作成をコントロールできる機能も実装予定- 依頼者からの相談情報を自動収集する機能をリリースし、その後、契約審査と法務相談の領域へ拡張予定

■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250808) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F