オトナ女子向け恋愛小説「ベリーズ文庫」「ベリーズ文庫with」新刊は8月10日(日) 全国書店にて発売開始！

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、『ベリーズ文庫』『ベリーズ文庫with』新刊を、2025年8月10日(日)より全国書店にて発売いたします。

『あなたの妻にはなりません！～絶対に落としたい御曹司VS絶対になびかない令嬢～』

田崎くるみ／著、弓槻みあ／イラスト

定価825円（本体750円+税10％）、ISBN ：978-4-8137-1780-5

【あらすじ】大企業の令嬢であることを隠し、普通の会社員として働く万桜。家の都合で出席したパーティーで職場の御曹司・大夢に素性がバレてしまう。しかも、なぜか大夢に猛アタックされ!?家柄に囚われず普通の幸せを手に入れたい万桜は、御曹司の彼を断固拒否！それでも大夢の独占欲は加速していくばかりで…。「君を絶対に口説き落とす」――一途な執愛に、頑なだった万桜も翻弄されていき…！

『鉄の女社長は離婚したいのに人たらし御曹司に溺愛される』

藍里まめ／著、夜咲こん／イラスト

定価836円（本体760円+税10％）、ISBN ：978-4-8137-1781-2

【あらすじ】「鉄の女」と呼ばれるほど自他ともに厳しい性格で周囲に恐れられている絢乃。ある日父の指示で御曹司・昴と政略結婚することに。複雑な家庭環境のせいで結婚にいい印象のない絢乃はどうにか離婚しようと目論むけれど…。色々な作戦に出るも、いつも一枚上手な彼にタジタジ。昴はそんな絢乃を「そんな可愛い反応されたら、抱きたくなる」と熱情露わに包み込む！甘やかし上手な彼の溺愛は止まらず…！

『今日も推しが尊いので溺愛は遠慮いたします！～なのに推しそっくりな社長が迫ってきて!?～』

一ノ瀬 千景／著、茉莉花／イラスト

定価825円（本体750円+税10％）、ISBN ：978-4-8137-1779-9

【あらすじ】ゲームキャラを愛しすぎている芽衣子は恋愛に興味ナシ。そんな時、推しに瓜二つの社長・雪雅の秘書に抜擢されたうえ、偽装夫婦をする羽目に!?見た目は推しにそっくりでも、中身は全く違う彼を好きになるはずもなく偽りの結婚生活も順調…のはずが、推しの存在がバレると「彼から君を奪いたくなった」と雪雅の独占欲が爆発!?紳士な社長の思わぬ強引な愛に芽衣子は翻弄されていき…。

『強面救命士パパは秘密の双子ごと甘い愛で逃がさない【救命兄弟シリーズ】』

晴日青／著、北沢きょう／イラスト

定価814円（本体740円+税10％）、ISBN ：978-4-8137-1778-2

【あらすじ】双子ママの卯月はある日、過労で倒れてしまう。そこに救急救命士として現れたのは、子どもたちの父親である元夫・壱成。卯月は過去、ある理由で一方的に別れを告げて内緒で出産した。まさかの再会で忘れられない彼への恋心が湧き上がるも、頑なに閉じ込めていたが…。壱成は容赦ない溺愛で卯月を囲って離さない！「ずっと、君を想い続けている」熱い独占欲で卯月の冷え切った心も溶かされて…!?

『愛のち晴れ 海上自衛官の一途愛が雨女を幸せにするまで』

小春りん／著、三廼／イラスト

定価825円（本体750円+税10％）、 ISBN ：978-4-8137-1782-9

【あらすじ】大事な日に必ず雨が降る雨女体質の陽花は、仕事中に海上自衛官の航と出会う。ある理由で恋愛に消極的な陽花だったが、航の熱烈アプローチを受け、次第に惹かれはじめる。しかしある日、陽花の父親が警察に逮捕されたと連絡が！彼の迷惑になるまいと陽花は必死に恋心を抑えるけど…。「君を生涯愛しぬくと、この海に誓う」航の大きな愛で過去の傷ごと癒され、熱い視線にもう抗えず…！

『旦那様、離婚の覚悟を決めました～堅物警視正は不器用な溺愛で全力阻止して離さない～』

鞠坂小鞠／著、浅島ヨシユキ／イラスト

定価814円（本体740円+税10％）、ISBN ：978-4-8137-1783-6

【あらすじ】3年前に婚約破棄を経験した薫子。心配する親のために堅物エリート警視正・和永と見合いをし、「愛情は期待するな」と言う彼との結婚を決めた。しかし2年後、薫子は彼に恋心を抱いてしまっていて…。これ以上彼と一緒にいることが苦しく離婚届を用意。すると和永の様子が一変、不器用な溺愛が始まって!?「君のことを考えると冷静でいられない」冷徹だった旦那様の熱情が甘く優しく耳に溶けて…。

◆ベリーズ文庫with『忘れたい腹黒男が目の前に現れて』

滝井みらん／著、NLLE／イラスト

定価847円（本体770円+税10％）、 ISBN ：978-4-8137-1784-3

【あらすじ】恋にも人生にも希望を持っていないOLの紗世。ある日上司としてやってきたのは、昔こっぴどくフラれた同級生の風間だった。しかも「もう俺のこと好きにならないでね」と念押しされて!?腹黒な彼とまさかの家もお隣さんで最悪の気分。だけど、いつも風間は諦めがちな紗世の背中を押してくれて…。もう二度と彼を好きになりたくない紗世は、これ以上近づくのは危険と距離を取ろうとするが…!?

◆ベリーズ文庫with『コワモテ長谷川くんの可愛さは私だけが知っている』

にしのムラサキ／著、秋吉しま／イラスト

定価825円（本体750円+税10％）、 ISBN ：978-4-8137-1785-0

【あらすじ】OLの涼風はひったくりに遭いそうになるも自衛官・長谷川に助けてもらう。強く逞しい見た目の彼だが、実は可愛いものが大好きと発覚！昔そのことを笑われた彼が人には言えずにいると知った涼風。趣味の合う友達として、一緒に可愛いもの巡りをするように。気を遣いすぎる涼風を自然にカバーしてくれる長谷川に次第に恋心が募るけれど…!?自分をさらけ出せなかったふたりのジレきゅんラブ！

