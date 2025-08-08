『【再放送】新規事業創出を阻む「経路依存性」と「ドミナント・ロジック」がもたらす閉塞感はどうすれば打破できるのか』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/dearestpartner-20250815/M1D





■新規事業創出が必要とされる理由

社会全体やビジネスの環境、技術の急速な進歩など大きな変化が起こっている状況の中で、

多くの企業は現状維持だけでは生き残れないと感じており、新たな成長戦略を指向する企業がほとんどではないでしょうか。

その成長戦略の代表例として新規事業への進出が挙げられます。

企業がこれからも存続していくには、新たな市場の開拓や商材・サービスの開発を通して、成長し続けるための新規事業を創出する必要性は増しています。





■新規事業創出が思うように進まない原因しかし、新規事業を立ち上げようと社内でアイデアを考え出そうとするものの、出てくるアイデアはありきたりな内容だったり、そもそも期待したようなアイデアが出てこないといった状況が散見されます。そうした状況が続くと、社員目線でも「せっかくアイデアを考えてもどうせ採用されない」といったあきらめに近い雰囲気も生まれてしまいます。このような状況に陥ってしまう原因として企業に内在する「経路依存性」と「ドミナント・ロジック」が考えられます。■「経路依存性」と「ドミナント・ロジック」から脱却し企業変革を実現する本セミナーでは、「経路依存性」と「ドミナント・ロジック」から脱却し企業変革を実現するノウハウを解説いたします。「経路依存性」は過去からの歴史や経緯により組織独自の能力や特有な文化・価値観が形成されていくことを指しています。また、企業には考え方や価値観、判断基準が同質化、硬直化して、暗黙の前提・組織の当たり前になってしまう「ドミナント・ロジック」が存在します。これらからどう脱却するかといった点や、組織全体で固定化した価値観や判断基準に変革をもたらすことによって、新たな分野にも自信を持って挑戦できる環境を構築していくポイントを解説いたします。

