【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.287「投資用不動産の取得から売却までの価格成長率」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社- 取得と売却の事例から、過去20年間に実現した価格の年平均成長率（CAGR）を分析- 市場参加者の変化を反映しながら、最近5年間の実現CAGRは3%前後が平均像に- オフィスビルにおけるCAGRプラスの取引は三大都市に集中- 同一物件で複数回以上売買された事例から、取得価格と売却価格の変化を調査。保有期間に応じ、一年あたり年平均成長率（CAGR） を算出。

2. 最近5年間に実現したCAGRは3%前後が平均像。また、すべての期間で、オフィスビルが賃貸住宅を上回っている。

3. 年平均成長率（CAGR）が0%以上の物件群のうち、三大都市所在は80%。一方、CAGRがマイナスの物件群では、三大都市は52%に減少。しかし、賃貸住宅はCAGRの正負にかかわらず地域構成比に顕著な差がない。商業施設は、オフィスと同様の傾向。

