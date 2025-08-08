鎌倉インテルジュニアユース、初の海外遠征を実施！12～13歳の選手が現地でミッション型研修にも挑戦

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナルFCジュニアユース（U-13）は、7月28日（月）～8月3日（日）の4泊7日で、シンガポール・マレーシアを舞台にした海外遠征を実施しました。

遠征期間は、現地クラブとのトレーニングマッチに加え、ミッショングローバル研修を中心とした独自のプログラムを実施。同研修では、ミッションを与えられた選手たちがグループごとに活動。街中でのフィールドワークを通して、リアルなコミュニケーションで多様な人々や社会のことを知り、選手たちの視野の拡張することを目指しました。

目的

1. ビジョン「CLUB WITHOUT BORDERS」の体現

あらゆる“BORDER（境界線）”を越えていくというクラブビジョンのもと、サッカーを媒介に多様な人や社会と交わり、新たな価値を生み出すきっかけとします。



2. アカデミーコンセプト「BORDERのない未来」を育む視野の拡張

海外という非日常の環境での経験、そしてミッショングローバル研修を通し、国籍や言語、価値観の違いを越えて一人ひとりが“世界基準の視点”を持つことを目指します。

主な実施プログラム

現地クラブとのトレーニングマッチ

ミッショングローバル研修

現地クラブの日本人プロ選手 / クラブスタッフによる講義

場所

マレーシア / ジョホールバル

シンガポール

参加者

選手24名 / スタッフ6名

現地対戦クラブ

Namhor FC（マレーシア）

Johor Darul Ta’zim FC（マレーシア）

BG Tampines Rovers FC（シンガポール）

主な日程

7/29（火）

・「Our Tampines Hub」スタジアム見学（BG Tampines Rovers FC 本拠地）

～マレーシア移動～

・「Sultan Ibrahim Stadium」スタジアム見学（Johor Darul Ta’zim FC 本拠地）



7/30（水）

・「Larkin Stadium」スタジアム見学（Johor Darul Ta’zim FC 旧本拠地）

・廣井 功一氏 講義

・ミッショングローバル研修１.

・トレーニングマッチ１. vs Namhor FC U-13



7/31（木）

・チーム内トレーニング

・トレーニングマッチ２. vs Johor Darul Ta’zim FC U-13



8/1（金）

～シンガポール移動～

・杉田 将宏選手（Balestier Khalsa FC / シンガポール1部） 講義

・芝田 崇行氏（株式会社スピック 代表取締役社長）講義

・山下 柊哉選手（BG Tampines Rovers FC / シンガポール1部） 講義

・トレーニングマッチ３. vs BG Tampines Rovers FC U-13



8/2（土）

・「Singapore National Stadium」スタジアム見学（シンガポール代表 本拠地）

・ミッショングローバル研修２.

ジュニアユース 神川明彦監督 コメント

チーム発足4ヶ月にも満たない時点での海外遠征は、選手たちにとって未知の世界でした。その中で全てのミッションを完遂できたのは、この遠征に関わってくださった多くの方々のおかげです。選手たちが今遠征での気づきや学びを活かし、充実した日々を創り上げることを願っています。

鎌倉インターナショナル株式会社 概要

◼︎代表：四方 健太郎

◼︎所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

◼︎公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。