先進的物流デジタルプロバイダーとともに『第三回物流DX会議』開催

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、先進的物流デジタルプロバイダーとともに『第三回物流DX会議』を2025年8月22日（金）に開催決定、申し込み受付を開始しました。

お申し込みフォーム ： https://www.logi-today.com/823663#entry

開催概要

物流業界、物流DX業界の夏の恒例イベントとなりつつある『物流DX会議』。第三回となる今回は、参加企業数を拡大し、物流業界・物流企業の課題を、協調と連携によって解決に導いた事例を紹介するとともに、物流DX企業による新たな動きについて紹介し、業界動向を熱く議論します。

物流DX会議とは

物流DX会議は、「デジタルで物流を再構築する」をテーマに、物流の現場を担うプレイヤーが一堂に会するイベントです。

IT・ロボット・ハードウェアなどのベンダーが、荷主企業や物流事業者に向けてソリューションを提案する展示、そして現場を知る実務担当者や経営者による講演で構成され、物流DXの実情と課題、現場改善のヒントを共有する場となっています。

物流の工程は、上流から下流まで複数の会社・組織をまたいで情報が流れていきます。さらに各工程には個別のソリューションやサービスがあり、複数のベンダーがさまざまな機能を提供しています。

こうした「細切れ感」や「複雑性」を乗り越え、サービス提供者たちが連携していく心理的ハードルを下げ、実際の連携を促進することが、物流DX会議の重要な役割です。

そして物流DX会議は、単なるプラットフォームを作るのではなく、既存のサービス同士がつながることで自然とプラットフォーム化していく状態を目指しています。

ロジザードZERO

20年以上のサービス運用実績を誇るクラウド倉庫管理システムです。顧客に寄り添い1社1社丁寧に導入支援を行う「サービス会社」としての姿勢が評価され、既存ユーザー及び業界周辺企業による紹介・口コミを中心に実績を伸ばしてきました。

BtoC物流はもちろん、BtoB物流など幅広い業態・商材を管理できる柔軟性があり、周辺システムとの豊富な連携実績、導入まで最短１か月のスピード感、365日電話対応のサポート体制でご好評いただいています。

国内外のメーカー様・通販事業者様・3PL事業者様にご利用いただいており、1,800を超える物流現場で現在稼働中。WMS業界において圧倒的な実績でトップシェアを誇ります。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/