Branding Careerの人間力を高めるキャリアコーチングサービス「career boost」にて、公式noteアカウント開設！ユーザー事例記事も紹介

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社 Branding Career（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：佐地良太、以下 Branding Career）が運営する、人間力を高めるキャリアコーチングサービス「career boost」は、ユーザー事例を紹介する公式noteアカウントを開設したことをお知らせいたします。

「career boost」公式note：https://note.com/career_boost

■公式noteアカウント開設の背景

career boostは、思考力と実行力を鍛えられるカリキュラムで構成された“人間力”を高めることができるキャリアコーチングサービスです。

career boostをリリースして約１年、若手から管理職層の方まで幅広くキャリアコーチングを行ってきました。ユーザーからは、受講前後の変化に対する実感とともに、自身のキャリアにより前向きになれたという声をいただいております。

そこで、ユーザーのリアルな声をお届けしcareer boostをより身近なサービスに感じていただけるよう、公式noteアカウントを開設しました。初回はこれからの日本社会を担っていく若手層へのインタビュー記事を公開しております。

■掲載インタビュー記事紹介

career boostの受講生である３名による「キャリアコーチングを受講したことで得られたものや、受講することで明確になった今後の目標」についてお話しいただいたユーザーインタビュー記事を公開しております。

ユーザーからは「自分の性質を客観視できるようになった」「論理的思考を身に付けられた」のような声をいただいております。

・営業職 下野さん（仮名）

タイトル：リクルーティングアドバイザーの成長戦略

～コーチングを通して自分の苦手と向き合い、さらなる活躍を目指す～

記事URL：https://note.com/career_boost/n/n3c9aa6231a75

・営業職 小川さん（仮名）

タイトル：コーチングで切り開く、新天地でのスタートダッシュ

～論理的思考を武器に高速キャッチアップ→最速成果創出を実現～

記事URL：https://note.com/career_boost/n/n15ef6f822f6f

・営業職 松原さん（仮名）

タイトル：逆算思考でインサイドセールスチームを支える営業へ

～KPI160％達成の背景にあるコーチングで学んだPDCAの回し方とは～

記事URL：https://note.com/career_boost/n/nf5bb5dec9d32

今後もcareer boostは、AI時代に求められる「人間力」を高めるキャリアコーチングを通じて、一人一人のキャリアを輝かせる支援を進めてまいります。

■career boostとは

career boostは、思考力と実行力を身につけ“人間力”を高めることができるキャリアコーチングサービスです。一人一人の人間力および市場価値を高めるカリキュラムを用意しており、AI時代に求められると考えている「人間力」を言語化し、ビジネスシーンにおいて市場価値を高めるために必要な「思考力と実行力」を鍛えることができます。

また、career boostではBranding Careerで従来より提供しているプログラミングサービス「tech boost」とセットにしたプランなど、豊富なプランを提供しております。今後はtech boostに留まらず、他の領域における専門性スキルのプログラムも順次開発し、様々な職種への転職に向けて“人間力と専門性を身につけることができるスクール”として運営してまいります。

サービスサイト：https://career-boost.branding-career.co.jp/

■Branding Careerについて

株式会社 TWOSTONE&Sons の 100%子会社として、IT エンジニアを中心とした転職支援サービスやプログラミングサービスなどの事業を展開しております。詳しくは、Branding Career コーポレートサイト(https://branding-career.co.jp)をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/

総合WEBマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/