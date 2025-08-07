小型人工衛星向けの推進機を開発・製造する株式会社Pale Blueへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、MEイノベーション投資事業有限責任組合（以下、MEイノベーションファンド）および東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合（以下、TCIF）は、小型人工衛星向けの推進機を一貫して手掛ける株式会社Pale Blue（本社：千葉県柏市 / 以下、Pale Blue）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

Pale Blueは、小型衛星用の推進機における研究開発で世界トップクラスの実績を有するメンバーによって2020年に設立された東京大学発のスタートアップです。小型衛星の推進機は技術、価格、サイズなど様々な課題があります。Pale Blueはそれらの課題を解決すべく、東京大学で開発したイオンエンジンの技術をベースに、水を推進剤に使った小型衛星用の推進機を開発しています。水という究極のクリーン燃料を使うことで、宇宙環境や作業者の安全も考慮した製品となっています。すでに宇宙空間での実証も完了しており、現在量産体制の構築を進めています。

グローバル・ブレインはPale Blueの高い技術力や競合優位性を評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じた事業展開・製品開発など、今後も成長に向けたより一層の支援を行ってまいります。

※なお、グローバル・ブレインは2021年10月と2024年6月にYMT-GB投資事業有限責任組合を通じた出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/invested-in-pale-blue

https://globalbrains.com/posts/follow-on-investment-in-pale-blue

■Pale Blueについて

会社名 株式会社Pale Blue

所在地 千葉県柏市柏の葉6-6-2

三井リンクラボ柏の葉1-101号室

代表者 浅川 純

設立日 2020年4月

事業内容 宇宙機・推進機の研究、製造および販売

URL https://pale-blue.co.jp/jpn/

■MEイノベーションファンドについて

登記上の名称 MEイノベーション投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

■TCIFについて

登記上の名称 東急建設-GBイノベーション投資事業有限責任組合

運用総額 50億円

運用期間 10年間

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com