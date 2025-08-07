特殊性癖だって幸せな恋愛がしたい！『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」で連載中の『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻を８月7日(木)、新潮社バンチコミックスより刊行いたします。

本作は、寝取られ性癖を持った主人公が恋愛できる相手を探していく、特殊性癖を舞台としたコメディ漫画です。

■あらすじ

寝取られ性癖を拗らせすぎて”寝取られ”がないと興奮できなくなってしまった主人公『明日葉 君影（アシタバ キミカゲ）』。

どんな女性、どんな恋愛、どんなシチュエーションであっても「もし寝取られだったら…」と自分の性癖で考えてしまうクセがあり？！

拗らせた性癖ゆえに恋愛を諦めた明日葉であったが、彼の本心にはまだ「恋愛をしたい」という願いがあってーー…。

第１話より抜粋第１話より抜粋■著者

梶山昊頌（かじやま・ひろつぐ）

漫画家。代表作は『ジュピタリア』、『キッド・ナッパーズ』など。

Xアカウント：https://x.com/h_kajiyama69

■書籍データ

【タイトル】

俺、寝取られたいんです!!!

【著者名】

梶山昊頌

【発売日】

2025年8月7日(木)

【造本】

B6

【定価】

770円（税込）

【ISBN】

978-4-10-772854-8

【URL】

https://www.shinchosha.co.jp/book/772854/