特殊性癖だって幸せな恋愛がしたい！『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻発売

株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」で連載中の『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻を８月7日(木)、新潮社バンチコミックスより刊行いたします。



本作は、寝取られ性癖を持った主人公が恋愛できる相手を探していく、特殊性癖を舞台としたコメディ漫画です。




■あらすじ

寝取られ性癖を拗らせすぎて”寝取られ”がないと興奮できなくなってしまった主人公『明日葉　君影（アシタバ　キミカゲ）』。


どんな女性、どんな恋愛、どんなシチュエーションであっても「もし寝取られだったら…」と自分の性癖で考えてしまうクセがあり？！


拗らせた性癖ゆえに恋愛を諦めた明日葉であったが、彼の本心にはまだ「恋愛をしたい」という願いがあってーー…。





第１話より抜粋

■著者

梶山昊頌（かじやま・ひろつぐ）


漫画家。代表作は『ジュピタリア』、『キッド・ナッパーズ』など。
Xアカウント：https://x.com/h_kajiyama69




■書籍データ




【タイトル】


俺、寝取られたいんです!!!


【著者名】


梶山昊頌


【発売日】


2025年8月7日(木)


【造本】


B6


【定価】


770円（税込）


【ISBN】


978-4-10-772854-8


【URL】


https://www.shinchosha.co.jp/book/772854/