特殊性癖だって幸せな恋愛がしたい！『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻発売
株式会社新潮社
■あらすじ
第１話より抜粋
■著者
漫画家。代表作は『ジュピタリア』、『キッド・ナッパーズ』など。
■書籍データ
株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」で連載中の『俺、寝取られたいんです!!!』コミックス第１巻を８月7日(木)、新潮社バンチコミックスより刊行いたします。
本作は、寝取られ性癖を持った主人公が恋愛できる相手を探していく、特殊性癖を舞台としたコメディ漫画です。
寝取られ性癖を拗らせすぎて”寝取られ”がないと興奮できなくなってしまった主人公『明日葉 君影（アシタバ キミカゲ）』。
どんな女性、どんな恋愛、どんなシチュエーションであっても「もし寝取られだったら…」と自分の性癖で考えてしまうクセがあり？！
拗らせた性癖ゆえに恋愛を諦めた明日葉であったが、彼の本心にはまだ「恋愛をしたい」という願いがあってーー…。
梶山昊頌（かじやま・ひろつぐ）
Xアカウント：https://x.com/h_kajiyama69
【タイトル】
俺、寝取られたいんです!!!
【著者名】
梶山昊頌
【発売日】
2025年8月7日(木)
【造本】
B6
【定価】
770円（税込）
【ISBN】
978-4-10-772854-8
【URL】
https://www.shinchosha.co.jp/book/772854/