『牧島 輝ワンマンライブ「RePAINT」』ライブレポート

今年1月21日に初のフルアルバム「RePAINT」をリリースした牧島 輝が、8月2日(土)・３日(日)に牧島 輝名義では初のライブ『牧島 輝 ワンマンライブ「RePAINT」』を東京・ニューピアホールで2DAYSに渡って開催した。両日共に1部はアコースティック、2部はバンド編成と全4公演に渡って開催されたワンマンライブの、彼の誕生日当日でもある8月3日(日)２部の模様をレポートする。

ファンの手拍子の中、「Origin Seeker」のサウンドに合わせてバンドメンバーと共にステージに現れた牧島 輝はシャツスタイルの衣装で登場。まず1曲目は最新アルバムのリード曲「RUN」から爽やかにスタート。続いてポップしなないでの提供曲でアップチューンの「ATARAYA」で一気に会場のボルテージを上げて、初披露の最新曲をファンへ届けていく。「本日8月3日、わたくし牧島 輝の誕生日です！今日は30歳になってから最初のライブです！」と今回のライブへの意気込みを語っていく。続いて彼自身初めてのアニメ主題歌「Phoenix」を披露し、音楽活動への想いを語り会場を沸かしていく。

「Only one more rendezvous」「かくれんぼっち」「Deep Silence」「水槽世界」と“さぐぱん”名義での楽曲が続き、久々の披露にファンから大きな歓声が上がる。ライブも後半に差し掛かったところで、彼自身が初めて作曲に挑戦した「RePAINT」をしっとり歌い込み、会場全体を一気に引き込んでいった。ラストスパートはミディアムバラードの「多分僕らは」、「Solitude」、今年1月クールに担当したアニメ主題歌「Cuz I」を歌唱し会場のボルテージを更に上げ、ラストを締めくくった。楽曲を歌い上げ、「ありがとうございました！」と感謝の気持ちを伝えてステージをあとにした。

アンコールではグッズのTシャツにパンツスタイルで登場。バンドメンバーからのバースデーケーキのサプライズと合わせて、ファンのバースデーコールが会場を包んだ。2026年1月にシングルのリリース、そしてミニアルバムの制作決定が発表された。アンコールはファンにサイリウムの色で歌唱曲の希望を募集しで決定した「RUN」と「Phoenix」を歌唱し、大熱狂のなか幕を下ろした。

【セットリスト】

Overture. Origin Seeker

M01. RUN

M02. ATARAYA

M03. Phoenix

M04. Only one more rendezvous

M05. かくれんぼっち

M06. Deep Silence

M07. 水槽世界

M08. RePAINT

M09. 多分僕らは

M10. Solitude

M11. Cuz I

Encore

En1. RUN

En2. Phoenix

■Release Information

牧島 輝 ニューシングル

2026年1月リリース決定

■Profile

1995年8月3日生まれ、埼玉県出身。2015年に俳優デビュー。ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、『ハムレットQ1』、『キングダム』、MANKAI STAGE『A3!』など舞台を中心にドラマ、映画にも出演。

歌唱力も非常に評価されており、2021年 にはデビューシングル「かくれんぼっち」でアーティスト活動を開始。別名義である“さぐぱん”としてもCDをリリースするなど精力的に活動し、ミニアルバム『さぐわん』ではオリコンウィークリーチャート1位を獲得するなど音楽面でも注目を集めた。2024年10月より‟牧島 輝”名義での音楽活動を開始した。

＜主な出演作品＞

演劇『ライチ☆光クラブ』2025 主演・ゼラ役

ミュージカル「テニスの王子様」3rd.シーズン 9代目 海堂 薫 役

MANKAI STAGE『A3!』 春組 碓氷真澄 役

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ 大倶利伽羅 役

舞台「炎炎ノ消防隊」 主演 森羅日下部 役

舞台「キングダム」 嬴政・漂 役

舞台「セトウツミ」 主演 内海 想 役

舞台「ハムレットQ1」 ホレイショー 役

映画「海岸通りのネコミミ探偵」 主演 猫塚 照 役

ドラマ「不適切にもほどがある！」鳥海 仁 役 など

■WEB・SNS

HP：https://makishima-hikaru.net/

公式X：@maximum083（https://x.com/maximum083）

マネージャーX：@makishima_MG（https://x.com/makishima_MG）

公式Instagram：https://www.instagram.com/maximumhikaru/?hl=ja