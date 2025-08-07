『牧島 輝ワンマンライブ「RePAINT」』ライブレポート
今年1月21日に初のフルアルバム「RePAINT」をリリースした牧島 輝が、8月2日(土)・３日(日)に牧島 輝名義では初のライブ『牧島 輝 ワンマンライブ「RePAINT」』を東京・ニューピアホールで2DAYSに渡って開催した。両日共に1部はアコースティック、2部はバンド編成と全4公演に渡って開催されたワンマンライブの、彼の誕生日当日でもある8月3日(日)２部の模様をレポートする。
ファンの手拍子の中、「Origin Seeker」のサウンドに合わせてバンドメンバーと共にステージに現れた牧島 輝はシャツスタイルの衣装で登場。まず1曲目は最新アルバムのリード曲「RUN」から爽やかにスタート。続いてポップしなないでの提供曲でアップチューンの「ATARAYA」で一気に会場のボルテージを上げて、初披露の最新曲をファンへ届けていく。「本日8月3日、わたくし牧島 輝の誕生日です！今日は30歳になってから最初のライブです！」と今回のライブへの意気込みを語っていく。続いて彼自身初めてのアニメ主題歌「Phoenix」を披露し、音楽活動への想いを語り会場を沸かしていく。
「Only one more rendezvous」「かくれんぼっち」「Deep Silence」「水槽世界」と“さぐぱん”名義での楽曲が続き、久々の披露にファンから大きな歓声が上がる。ライブも後半に差し掛かったところで、彼自身が初めて作曲に挑戦した「RePAINT」をしっとり歌い込み、会場全体を一気に引き込んでいった。ラストスパートはミディアムバラードの「多分僕らは」、「Solitude」、今年1月クールに担当したアニメ主題歌「Cuz I」を歌唱し会場のボルテージを更に上げ、ラストを締めくくった。楽曲を歌い上げ、「ありがとうございました！」と感謝の気持ちを伝えてステージをあとにした。
アンコールではグッズのTシャツにパンツスタイルで登場。バンドメンバーからのバースデーケーキのサプライズと合わせて、ファンのバースデーコールが会場を包んだ。2026年1月にシングルのリリース、そしてミニアルバムの制作決定が発表された。アンコールはファンにサイリウムの色で歌唱曲の希望を募集しで決定した「RUN」と「Phoenix」を歌唱し、大熱狂のなか幕を下ろした。
【セットリスト】
Overture. Origin Seeker
M01. RUN
M02. ATARAYA
M03. Phoenix
M04. Only one more rendezvous
M05. かくれんぼっち
M06. Deep Silence
M07. 水槽世界
M08. RePAINT
M09. 多分僕らは
M10. Solitude
M11. Cuz I
Encore
En1. RUN
En2. Phoenix
■Release Information
牧島 輝 ニューシングル
2026年1月リリース決定
■Profile
1995年8月3日生まれ、埼玉県出身。2015年に俳優デビュー。ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、『ハムレットQ1』、『キングダム』、MANKAI STAGE『A3!』など舞台を中心にドラマ、映画にも出演。
歌唱力も非常に評価されており、2021年 にはデビューシングル「かくれんぼっち」でアーティスト活動を開始。別名義である“さぐぱん”としてもCDをリリースするなど精力的に活動し、ミニアルバム『さぐわん』ではオリコンウィークリーチャート1位を獲得するなど音楽面でも注目を集めた。2024年10月より‟牧島 輝”名義での音楽活動を開始した。
＜主な出演作品＞
演劇『ライチ☆光クラブ』2025 主演・ゼラ役
ミュージカル「テニスの王子様」3rd.シーズン 9代目 海堂 薫 役
MANKAI STAGE『A3!』 春組 碓氷真澄 役
ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ 大倶利伽羅 役
舞台「炎炎ノ消防隊」 主演 森羅日下部 役
舞台「キングダム」 嬴政・漂 役
舞台「セトウツミ」 主演 内海 想 役
舞台「ハムレットQ1」 ホレイショー 役
映画「海岸通りのネコミミ探偵」 主演 猫塚 照 役
ドラマ「不適切にもほどがある！」鳥海 仁 役 など
