婚活カウンセラーから相談所を探せる新機能を公開！相性ぴったりのカウンセラーが見つかる「タイプ別診断」もスタート
婚活は“人”で決まる。だからこそ「カウンセラー選び」をもっと分かりやすく。
結婚相談所の選び方は、会員数やサービス内容、料金、実績など様々ですが、実際にサポートを受けるのはカウンセラーです。そのためTMSでは、カウンセラーの「人柄」や「経歴」、「サポートスタイル」に焦点をあて、婚活中の方が“相性の合うカウンセラー”に出会いやすくなるよう、「婚活カウンセラー検索」ページを新設しました。
全国の婚活カウンセラーを探す :
https://www.nakoudonet.com/counselor/
婚活カウンセラータイプ別診断
あなたに合うのはどんなタイプのカウンセラー？楽しくわかる「タイプ別診断」
婚活カウンセラーにもいろいろなスタイルの方がいます。婚活を成功させるためには、相性がピッタリな婚活カウンセラーと進めていくことが大切です。１０問の質問に答え、自身のタイプを把握。あなたのタイプをもとに、相性が良いカウンセラーを紹介します。
指導型・理論型・サポート型・カジュアル型の４つのカウンセラータイプから、あなたにあったカウンセラータイプが分かり、そのまま該当タイプのカウンセラーを探すことができます。
婚活カウンセラー タイプ別診断はこちら :
https://www.nakoudonet.com/type-shindan/
都道府県別で結婚相談所を探す
北海道・東北(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido_tohoku/)
北海道(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido/) ｜ 青森県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aomori/) ｜ 岩手県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/iwate/) ｜ 宮城県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyagi/) ｜ 秋田県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/akita/) ｜ 山形県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamagata/) ｜ 福島県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukushima/)
北信越(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokushinetsu/)
新潟県 (https://www.nakoudonet.com/nakoudo/niigata/)｜ 山梨県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamanashi/) ｜ 長野県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nagano/) ｜ 富山県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/toyama/) ｜ 石川県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ishikawa/) ｜ 福井県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukui/)
関東(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanto/)
東京都(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/) ｜ 神奈川県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/) ｜ 埼玉県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/saitama/) ｜ 千葉県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/chiba/) ｜ 茨城県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ibaraki/) ｜ 栃木県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tochigi/) ｜ 群馬県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/gunma/)
東海(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokai/)
愛知県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aichi/) ｜ 岐阜県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/gifu/) ｜ 静岡県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shizuoka/) ｜ 三重県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/)
近畿(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kinki/)
大阪府(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/osaka/) ｜ 兵庫県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/) ｜ 京都府(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kyoto/) ｜ 滋賀県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shiga/) ｜ 奈良県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nara/) ｜ 和歌山県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/wakayama/)
中国・四国(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/chugoku-shikoku/)
広島県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hiroshima/) ｜ 岡山県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okayama/) ｜ 鳥取県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tottori/) ｜ 島根県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shimane/) ｜ 山口県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamaguchi/) ｜ 徳島県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokushima/) ｜ 香川県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagawa/) ｜ 愛媛県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ehime/) ｜ 高知県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kochi/)
九州・沖縄(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kyushu-okinawa/)
福岡県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukuoka/) ｜ 佐賀県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/saga/) ｜ 長崎県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nagasaki/) ｜ 熊本県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kumamoto/) ｜ 大分県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/oita/) ｜ 宮崎県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyazaki/) ｜ 鹿児島県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagoshima/) ｜ 沖縄県(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okinawa/)
主要都市
札幌(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido/sapporo/)｜仙台(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyagi/sendai/)｜横浜(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/yokohama/)｜川崎(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/kawasaki/)｜宇都宮(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tochigi/utsunomiya/)｜甲府(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamanashi/kofu/)｜浜松(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shizuoka/hamamatsu/)｜名古屋(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aichi/nagoya/)｜津(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/tsu/)｜四日市(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/yokkaichi/)｜堺(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/osaka/sakai/)｜神戸(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/kobe/)｜姫路(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/himeji/)｜高松(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagawa/takamatsu/)｜松山(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ehime/matsuyama/)｜那覇(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okinawa/naha/)
東京都
新宿区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/shinjuku/) ｜ 渋谷区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/shibuya/) ｜ 中央区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/chuo/) ｜ 港区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/minato/) ｜ 千代田区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/chiyoda/) ｜ 江東区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/koto/) ｜ 江戸川区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/edogawa/) ｜世田谷区 (https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/setagaya/)｜ 練馬区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/nerima/) ｜ 中野区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/nakano/) ｜ 目黒区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/meguro/) ｜ 品川区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/shinagawa/) ｜ 大田区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/ota/) ｜ 板橋区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/itabashi/) ｜ 豊島区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/toshima/) ｜ 北区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/kita/) ｜ 文京区(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/bunkyo/) ｜ 西東京市(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/nishitokyo/)
結婚相談所の開業・TMSへの加盟について
結婚相談所の開業・副業に興味がある方はこちら(https://kaigyo.nakoudonet.com/lp/kaigyo4/)
TMSへの新たなご加盟についてのお問い合わせはこちら(https://www.nakoudonet.com/contact?type=kamei)
参考記事：結婚相談所を独立開業した人の年収は？副業や自宅開業パターン別まとめ(https://honbublog.nakoudonet.com/284/)
■株式会社TMS 会社概要
会社名：株式会社TMS
本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F
TEL：050-1746-3887
代表者：代表取締役社長 吉末 育宏
HP：https://www.nakoudonet.com/
■TMSグループ事業概要
TMSグループは、婚活総合カンパニーとして婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、連盟事業、ブライダル事業を柱に、「人と人」「人と事業」をつなぐ仕組みを生み出し、高付加価値サービスと品質向上ノウハウをそれぞれの事業で循環させることで、グループ全体の価値を高め、次世代のスタンダードとなるサービス創造に取り組んでいます。
結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/）
結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/）
結婚相談所事業（サービス名称：fufu CLUB https://fufu-club.com/）
結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）
※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営
イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/）
イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/）
イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/）
イベント事業（サービス名称：Meeting Terrace https://www.meetingterrace.jp/）
婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/）
婚活プラットフォーム事業（サービス名称:SCRUM https://scrum-n.co.jp/）
結婚相談所支援事業 (サービス名称:結婚相談所TV https://kekkon-tv.com/)
ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：BRIFE - ブライフ - https://tms-brife.com/）
ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：la ape - ラ・アーペ - https://la-ape.com/）
レストランウェディング事業（サービス名称：フリジェリオ - https://www.restaurant-frigerio.jp/）
保険代理店事業