【2025年7月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！

スカイファーム株式会社

スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2025年7月に特に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。

■TANOMO GIFTとは https://tanomo-gift.new-port.jp/

当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。

お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。

【TANOMO GIFT】2025年7月人気手土産TOP10

1位：生チョコクッキー 12枚入 MAISON CACAO/メゾンカカオ 丸の内店

生チョコクッキー 12枚入

ほろっとほどける食感と、口の中に広がるカカオの風味はチョコレートと間違うほど濃厚で贅沢な味わい。定番のミルク、カカオが香り高いビター、自信作のホワイトの3種類のお味を食べ比べいただけるアソートセットです。

（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/0ylybp5evxkn)

2位：カカオサンドクッキー 12枚入 dari K 丸の内オアゾ店

カカオサンドクッキー 12枚入

カカオサンドクッキーが2種類入った詰め合わせ。お手土産にもピッタリです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/zazv5nv5jqne)

3位：涼菓詰合せ 6個入 KOMU 丸ビル店

涼菓詰合せ 6個入

瑞々しくとろける口どけの水ようかん、あずきの旨みを堪能できる寒天で包んだ冷やし小豆、本わらび粉を使った自然な甘さのわらび餅。夏の涼菓3種の詰合せ。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/n2kdqky9ao7x)

4位：プティガトー TK-24 東京會舘 丸の内本舘

プティガトー TK-24

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う10種類のクッキーをお楽しみいただけます。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lvb2j1njemaa)

5位：ショートガレット Cadeau

ショートガレット

イギリスのショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。

ブルターニュ地方の小麦粉や国産の発酵バターを贅沢に使用し、職人が一枚一枚、手作業で丁寧に焼いています。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/76e5wbeyqm2x)

6位：蓮もち・鱧おかき2種詰め合わせ 紫野和久傳 丸の内店

蓮もち・鱧おかき2種詰め合わせ

蓮もちと風味の異なる2種類の鱧おかき（鱧梅おかき・鱧山椒おかき）のお詰め合わせです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/n4zagb0mv2zo)

7位：セレクトフルーツ便 ＜豊か＞ 京橋千疋屋

セレクトフルーツ便 ＜豊か＞

結婚や出産のお祝い、日頃お世話になっている方への贈り物に。季節のフルーツ、果物を贅沢に使用したジュースやスイーツなど、京橋千疋屋が厳選した品物をお届けします。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/8ybwaol5e2q9)

8位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール

サブレ・エシレ

行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/olnmr36gl8nd)

9位：アソートメント16個入 ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

アソートメント16個入

アプリコット、マドレーヌ、フィナンシェプレーン、フィナンシェショコラの人気４種の詰め合わせです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/m49k7lwzdnmg)

10位：選べるギフト_贈答用カタログギフト 株式会社サンオーネスト

選べるギフト_贈答用カタログギフト

下記2種類からどちらかをお選びいただけます。

１.やさしいあいすくりーむ6種12個セット

２.氷酒6個と駿河国アイス最中2種各2個 （合計10個セット）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/4on0l12qq13y)

◇ご紹介した商品はTANOMO GIFTからご注文いただけます。https://tanomo-gift.new-port.jp/

みなさまの大切なビジネスシーンでお役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、飲食店・小売店向けオーダープラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/