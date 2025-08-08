【夏のお宮参り】朝6時のご祈祷が人気　着物レンタル「マイセレクト」が産着レンタル利用者へのアンケート結果公開

株式会社LIN

夏のお宮参りは、赤ちゃんの体調を考えて“早朝”に行うのが安心です。

ーーーーーー

株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表者：林竜吾）が運営する着物レンタル「マイセレクト」は、夏の暑い時期のお宮参りについて、産着レンタルの利用者285名を対象に「祈祷時間」に関するアンケート調査を実施いたしました。

その結果、「早朝（6時頃）」にご祈祷を希望する方が全体の21%（58件）に上り、「9時頃」の26%（72件）に次いで2番目に多い選択肢となっていることが明らかになりました。猛暑や混雑を避けて、赤ちゃんとお母さんが快適に過ごせるよう、「早朝お宮参り」という新しいスタイルが広がりつつあることが分かりました。

「マイセレクト」の産着レンタルはこちら：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html(https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html)

ーーーーーー

お宮参りは生後100日前後に行う大切な節目。夏にお参りされる方も多いですが、猛暑や混雑を避け、早朝のご祈祷を選ばれるご家族が増えています。そんな夏のお宮参りで、赤ちゃんとママが快適に過ごすポイントや、無理なく上品に見せる装いのヒントをご紹介します。





ベージュ小紋の産着1. 夏のお宮参りは「早朝お参り」がおすすめ

7～9月は気温が高く、赤ちゃんやお母様の体調管理がいちばんの優先事項。

そんな中、神社によっては6時からご祈祷が可能なところも多く、成田山などが代表的です。

午前中の涼しいうちにお参りを済ませる「早朝お宮参り」が、夏のお祝いの新しいスタイルとして広がりつつあります。

◆アンケート結果 計285件◆

6時頃：21％（58件）

9時頃：26％（72件）

お昼頃：11％（30件）

15時頃：12％（33件）

祈祷予定なし：33％（92件）

鶴刺繍の白産着2. 早朝お宮参りの日は、ママの装いは無理をしない選択を

夏の早朝は、家を出る時間も早く、着付けの時間や体力的な負担が大きいもの。

お宮参りの主役は赤ちゃん。お母様の装いは、涼しさや動きやすさを最優先に考えて問題ありません。

そのため、当店でも和装レンタルをご用意しておりますが、早朝お参りに限っては「ワンピース系フォーマル」を選ばれるお母様が多いのが実情です。

無理なく、お母様も笑顔でいられる一日になるように--。それが何よりも大切です。

ベージュ地の花柄産着3. 着物は“別日の写真撮影”で思い出に残すのもおすすめ

どうしても和装の凛とした雰囲気を写真に残したい…そんなお母様には、別日に「お写真の日」として着物を着ていただくのも一つの方法です。

当店では、夏用の単衣訪問着をはじめ、フォーマル感と涼やかさを兼ね備えたお着物をご用意しています。

短時間の撮影だけでも十分に記念になりますので、無理なく、でも華やかに--そんな思い出づくりをお手伝いします。

単衣着物の詳しい解説はこちら

訪問着レンタル一覧はこちら

青地の虎柄産着4. まとめ

お宮参りは家族にとって大切な節目の日。

だからこそ、無理せず、安心して迎えられる形で過ごしていただけたらと思います。

お母様自身の体調や気持ちに寄り添いながら、夏のお宮参りが素敵な思い出になりますように。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「着物レンタルマイセレクトよるアンケート結果」である旨の記載

・お宮参り用産着レンタルマイセレクト（https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html）へのリンク設置

【着物レンタルマイセレクトについて】

レンタル着物「マイセレクト」は、創業50年の貸衣裳店が運営する、フォーマル着物専門のオンラインレンタルショップです。

お宮参りの産着から、七五三、卒業式、成人式、結婚式、親としての晴れ舞台まで──

人生の節目一つひとつに寄り添いながら、装うよろこびと安心を全国へお届けしています。

訪問着・色留袖・黒留袖・振袖・卒業袴・婚礼和装まで、人生の「とっておき」にふさわしい装いを、上質なラインナップでご提供しています。

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

◆株式会社 LIN

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日