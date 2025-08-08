【夏のお宮参り】朝6時のご祈祷が人気 着物レンタル「マイセレクト」が産着レンタル利用者へのアンケート結果公開
夏のお宮参りは、赤ちゃんの体調を考えて“早朝”に行うのが安心です。
株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表者：林竜吾）が運営する着物レンタル「マイセレクト」は、夏の暑い時期のお宮参りについて、産着レンタルの利用者285名を対象に「祈祷時間」に関するアンケート調査を実施いたしました。
その結果、「早朝（6時頃）」にご祈祷を希望する方が全体の21%（58件）に上り、「9時頃」の26%（72件）に次いで2番目に多い選択肢となっていることが明らかになりました。猛暑や混雑を避けて、赤ちゃんとお母さんが快適に過ごせるよう、「早朝お宮参り」という新しいスタイルが広がりつつあることが分かりました。
「マイセレクト」の産着レンタルはこちら：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html(https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237037/list.html)
お宮参りは生後100日前後に行う大切な節目。夏にお参りされる方も多いですが、猛暑や混雑を避け、早朝のご祈祷を選ばれるご家族が増えています。そんな夏のお宮参りで、赤ちゃんとママが快適に過ごすポイントや、無理なく上品に見せる装いのヒントをご紹介します。
ベージュ小紋の産着
1. 夏のお宮参りは「早朝お参り」がおすすめ
7～9月は気温が高く、赤ちゃんやお母様の体調管理がいちばんの優先事項。
そんな中、神社によっては6時からご祈祷が可能なところも多く、成田山などが代表的です。
午前中の涼しいうちにお参りを済ませる「早朝お宮参り」が、夏のお祝いの新しいスタイルとして広がりつつあります。
◆アンケート結果 計285件◆
6時頃：21％（58件）
9時頃：26％（72件）
お昼頃：11％（30件）
15時頃：12％（33件）
祈祷予定なし：33％（92件）
鶴刺繍の白産着
2. 早朝お宮参りの日は、ママの装いは無理をしない選択を
夏の早朝は、家を出る時間も早く、着付けの時間や体力的な負担が大きいもの。
お宮参りの主役は赤ちゃん。お母様の装いは、涼しさや動きやすさを最優先に考えて問題ありません。
そのため、当店でも和装レンタルをご用意しておりますが、早朝お参りに限っては「ワンピース系フォーマル」を選ばれるお母様が多いのが実情です。
無理なく、お母様も笑顔でいられる一日になるように--。それが何よりも大切です。
ベージュ地の花柄産着
3. 着物は“別日の写真撮影”で思い出に残すのもおすすめ
どうしても和装の凛とした雰囲気を写真に残したい…そんなお母様には、別日に「お写真の日」として着物を着ていただくのも一つの方法です。
当店では、夏用の単衣訪問着をはじめ、フォーマル感と涼やかさを兼ね備えたお着物をご用意しています。
短時間の撮影だけでも十分に記念になりますので、無理なく、でも華やかに--そんな思い出づくりをお手伝いします。
単衣着物の詳しい解説はこちら
訪問着レンタル一覧はこちら
青地の虎柄産着
4. まとめ
お宮参りは家族にとって大切な節目の日。
だからこそ、無理せず、安心して迎えられる形で過ごしていただけたらと思います。
お母様自身の体調や気持ちに寄り添いながら、夏のお宮参りが素敵な思い出になりますように。
