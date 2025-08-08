海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」（オンラインセミナー）、8月28日(木)14時から開催！

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」』を、2025年8月28日(木)14時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-06/vzbzg

セルフ型アンケートツールFreeasyは、簡単かつスピーディーに海外の24カ国13言語の国と地域のモニターに対してWeb調査を実施できる、『Freeasy Global』の提供を開始いたしました。

Freeasy Globalの詳しい内容を知りたい方はもちろん、「海外調査に興味はあるけれど、コストや手間がネック…」「スピーディーにグローバルのインサイトを得たい」といったお悩みをお持ちの方にも、ぴったりのセミナーとなっております。是非この機会に、ご参加ください！

●Freeasy Globalとは？

-サービスの概要と開発背景

●海外調査の具体的な注意点

-国内調査との違いなど

●実際の操作画面デモ

-調査作成から配信、回収までの流れ

●質疑応答

講師紹介

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。



2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。

開催概要

セミナー名：海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」

配信日時： 2025年8月28日（木）14:00～14:45

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料（事前登録制）

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

・過去に実施した同タイトルセミナーと重複する内容がございます。

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール）

https://freeasy24.research-plus.net/

フルーツメール（ポイントサイト）

https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト）

https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）

https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy24.research-plus.net/contact