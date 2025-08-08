海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」（オンラインセミナー）、8月28日(木)14時から開催！
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」』を、2025年8月28日(木)14時から開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みはこちらから :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-06/vzbzg
セミナー概要
セルフ型アンケートツールFreeasyは、簡単かつスピーディーに海外の24カ国13言語の国と地域のモニターに対してWeb調査を実施できる、『Freeasy Global』の提供を開始いたしました。
Freeasy Globalの詳しい内容を知りたい方はもちろん、「海外調査に興味はあるけれど、コストや手間がネック…」「スピーディーにグローバルのインサイトを得たい」といったお悩みをお持ちの方にも、ぴったりのセミナーとなっております。是非この機会に、ご参加ください！
＜プログラム＞
●Freeasy Globalとは？
-サービスの概要と開発背景
●海外調査の具体的な注意点
-国内調査との違いなど
●実際の操作画面デモ
-調査作成から配信、回収までの流れ
●質疑応答
講師紹介
アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャー 榎本 涼
入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。
2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。
開催概要
セミナー名：海外調査のハードルを下げる新常識「Freeasy Global紹介セミナー」
配信日時： 2025年8月28日（木）14:00～14:45
配信方法：Zoom（オンラインセミナー）
参加費：無料（事前登録制）
主催：アイブリッジ株式会社
運営会社「アイブリッジ」について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
運営メディア一覧
Freeasy（セルフ型アンケートツール）
https://freeasy24.research-plus.net/
フルーツメール（ポイントサイト）
https://www.fruitmail.net/
懸賞ボックス（懸賞情報サイト）
https://kenshobox.net/
おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）
https://www.otoshu.com/
本件に関するお問い合わせ先
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
https://freeasy24.research-plus.net/contact