exaBase DXアセスメント＆ラーニング、HRテクノロジー大賞でラーニングサービス部門優秀賞を受賞

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、DX人材の発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント＆ラーニング」が、第10回 HRテクノロジー大賞において「ラーニングサービス部門優秀賞」を受賞したことをお知らせします。2019年8月の提供開始以降、累計2,000社以上30万人にご利用いただき、企業の業務のデジタル化と人材活用の最適化による生産性向上に寄与してきたことが評価されました。

☑︎受賞理由

経済産業省のデジタルスキル標準に準拠したアセスメント『DIA』により、社員一人ひとりのスキル・素養を可視化し、生成AIを活用して育成すべき人材要件を即座に定義、また各社員のスコアをもとに個別最適化された学習支援を行うとともに、実践力強化を目的とした研修・OJT支援までを一気通貫で行う、企業向けのDX人材育成支援サービス。アセスメントと学習を通じて社員のスキルを効率的に底上げし、戦略実行力を強化。企業の業務のデジタル化と人材活用の最適化による生産性向上に寄与する優れたサービスであると高く評価されました。

☑︎HRテクノロジー大賞について

「HRテクノロジー大賞」（後援：産業技術総合研究所、情報処理推進機構、中小企業基盤整備機構、株式会社ビジネスパブリッシング、HRテクノロジーコンソーシアム、人的資本と企業価値向上研究会、一般社団法人ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会、HR総研（ProFuture株式会社））は、日本のHRテクノロジー、人事ビッグデータ（アナリティクス）の優れた取り組みを表彰することで、この分野の進化発展に寄与することを目的に、今年第10回が開催されました。

サイトURL：https://www.hrpro.co.jp/award/technology/

【審査評価基準】

・技術力(いかにテクノロジーを駆使しているか)

・革新性(企業に変革をもたらす革新的な取り組みか)

・経営貢献(経営力アップに貢献するものか)

・生産性向上(社員活用、活性化、効率化がはかられているか)

・戦略性(戦略的な取り組みであるか)

・社会的影響性(社会的インパクトをもたらすものか)

※サービス提供会社の場合には、ユーザー企業に対して上記審査基準を提供できているかを審査します。

☑︎exaBase DXアセスメント＆ラーニングとDIAについて

exaBase DXアセスメント＆ラーニングは、企業のDX・経営戦略に紐づく、DX人材の可視化・育成・実践支援を一気通貫で提供するサービスです。大手企業を中心に幅広い業界から支持を集め、累計導入2,000社超・受検者30万人超と多くの企業に採用されています。

経済産業省が策定した「デジタルスキル標準（DSS）」準拠のアセスメント「DIA」により、スキル・マインド・ポテンシャルを可視化し、蓄積データは人材戦略や組織分析にも活用することが可能です。生成AIでの人材要件定義や「Udemy Business」と連携した個別最適な学習支援、実践力強化まで支援します。また、DIAの受検結果のスキルデータを活用し、人事部門での戦略的な人材配置や個別育成プランの最適化、次世代リーダー候補の選定などの活用も拡大しています。

詳しくはこちら(https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/)をご覧ください。



〈導入企業事例〉

・イオン株式会社：「デジタルシフトの加速と進化」を支える人材発掘に向けて、約7,000名でDXアセスメントを受検。(https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/voice/121/)

・北海道ガス株式会社：6ヶ月でDXスキルを上昇。人材アセスメント「DIA」x 人事データで次なる人事・人材戦略へ(https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/voice/126/)

・東京電力ホールディングス株式会社：TEPCO DXを牽引するDX人財育成の取り組みとは(https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/voice/125/)

その他の導入事例はこちら(https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/)からご覧いただけます。

