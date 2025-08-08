【8/28開催ウェビナー】2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギとは ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～
いますぐ視聴予約をする :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828
株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2025年8月28日（木）11時からウェビナー『2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～』を開催いたします。
■ウェビナー概要
2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～
主催：株式会社リンプレス
日時：2025年8月28日（木）11:00~12:00
方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。
費用：無料
詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828
日本企業のDX実現に向けた取り組みはこの数年着実に進んでいるものの、特に「デジタルトランスフォーメーション」に分類される領域においては多くの企業がいまだ具体的な「成果創出」まで至っていない状況にあります。
本ウェビナーでは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が発表した『DX動向2025』をふまえ、アメリカやドイツのDX推進状況と日本企業の現状を比較し、DX成功のキーポイント、特に「現場主体のDX」が進行する先進国の事例を交えて解説します。
さらに、DX推進に必要な人材のスキルや直面する課題について考察し、その育成方法やDX人材の育成に役立つサービスについてもご紹介します。ぜひお気軽にご参加ください。
■このウェビナーに参加して分かること
- 日本企業と諸外国企業のDX推進状況の違い
- DX実践企業の最新動向やDX成功のポイント
- DX人材に求められるスキルや具体的な育成方法
■このような方におすすめ
- DX推進担当役員/責任者/担当者の方
- DXプロジェクトやDX推進人材の育成に携わる部門長/担当者の方
- 他社ではどのようなDX推進のアプローチを行っているのか知りたい方
■ウェビナー登壇者情報
株式会社リンプレス
イノベーション事業部 パフォーマー
米澤 隆之
約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。
近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。
いますぐ申込をする :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/