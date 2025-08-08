【8/28開催ウェビナー】2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギとは ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～

株式会社リンプレスいますぐ視聴予約をする :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828

株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2025年8月28日（木）11時からウェビナー『2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～』を開催いたします。

■ウェビナー概要

2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～

主催：株式会社リンプレス

日時：2025年8月28日（木）11:00~12:00

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828

日本企業のDX実現に向けた取り組みはこの数年着実に進んでいるものの、特に「デジタルトランスフォーメーション」に分類される領域においては多くの企業がいまだ具体的な「成果創出」まで至っていない状況にあります。

本ウェビナーでは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が発表した『DX動向2025』をふまえ、アメリカやドイツのDX推進状況と日本企業の現状を比較し、DX成功のキーポイント、特に「現場主体のDX」が進行する先進国の事例を交えて解説します。

さらに、DX推進に必要な人材のスキルや直面する課題について考察し、その育成方法やDX人材の育成に役立つサービスについてもご紹介します。ぜひお気軽にご参加ください。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- 日本企業と諸外国企業のDX推進状況の違い- DX実践企業の最新動向やDX成功のポイント- DX人材に求められるスキルや具体的な育成方法- DX推進担当役員/責任者/担当者の方- DXプロジェクトやDX推進人材の育成に携わる部門長/担当者の方- 他社ではどのようなDX推進のアプローチを行っているのか知りたい方

株式会社リンプレス

イノベーション事業部 パフォーマー

米澤 隆之

約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。

近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/