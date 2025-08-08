【8/28開催ウェビナー】2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギとは ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～

写真拡大 (全2枚)

株式会社リンプレス


いますぐ視聴予約をする :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828

株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2025年8月28日（木）11時からウェビナー『2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～』を開催いたします。


■ウェビナー概要


2025年版DX動向調査からみるDX成果創出のカギ ～日米独3ヵ国比較で探る日本企業のDXの現在地～



主催：株式会社リンプレス


日時：2025年8月28日（木）11:00~12:00


方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。


費用：無料


詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828



日本企業のDX実現に向けた取り組みはこの数年着実に進んでいるものの、特に「デジタルトランスフォーメーション」に分類される領域においては多くの企業がいまだ具体的な「成果創出」まで至っていない状況にあります。



本ウェビナーでは、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が発表した『DX動向2025』をふまえ、アメリカやドイツのDX推進状況と日本企業の現状を比較し、DX成功のキーポイント、特に「現場主体のDX」が進行する先進国の事例を交えて解説します。



さらに、DX推進に必要な人材のスキルや直面する課題について考察し、その育成方法やDX人材の育成に役立つサービスについてもご紹介します。ぜひお気軽にご参加ください。


■このウェビナーに参加して分かること


- 日本企業と諸外国企業のDX推進状況の違い
- DX実践企業の最新動向やDX成功のポイント
- DX人材に求められるスキルや具体的な育成方法

■このような方におすすめ


- DX推進担当役員/責任者/担当者の方
- DXプロジェクトやDX推進人材の育成に携わる部門長/担当者の方
- 他社ではどのようなDX推進のアプローチを行っているのか知りたい方

■ウェビナー登壇者情報


株式会社リンプレス


イノベーション事業部 パフォーマー


米澤 隆之




約20年にわたり、金融・製造業など様々な業界におけるシステム開発プロジェクトのPM・PLを経験。


近年は大手・中小企業向けのDX人材育成研修を数多く手掛ける。


いますぐ申込をする :
https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0828


■株式会社リンプレスについて


リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。



会社名：株式会社リンプレス


所在地：〒108-0075　東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階


代表者：代表取締役社長 三宮壮


設立：2017年4月1日


株主：株式会社リンクレア（100％）


資本金：5,000万円


事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援


URL：https://www.linpress.co.jp/