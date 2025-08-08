「SHEIN」が『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』に登場！「トレンドショップ」をテーマに、2025年秋冬の最新トレンドを豪華人気モデルが華やかに披露

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が展開するファッション＆ライフスタイルの総合ネット通販サービス「SHEIN（シーイン）」は、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2025年7月末時点）にてサービスを提供しています。

この度、「SHEIN」は、2025年8月6日（水）に京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』に協賛し、ステージを通じて2025年秋冬の最新トレンドをテーマにしたファッションを披露いたしました。また2025年8月5日（火）より、「SHEIN」の特設ページを公開し、協賛を記念して最大25%オフのクーポン配布キャンペーンを実施しています。

（特設ページ：https://m.shein.com/jp/ark/6061）

■豪華人気モデルが登場！さくらさん、むめいさんが登場し「Dazy」、「ROMWE」、「FRIFUL」のトレンドショップ別で〈GIRLY・COOL ・CASUAL〉な秋冬スタイルを披露

さらに、関西コレクションのステージ協賛を記念した特別クーポンの配布キャンペーンを発表！

Dazy〈GIRLY〉FRIFUL〈CASUAL〉ROMWE〈COOL〉

今回のステージは「SHEIN TREND SHOP STAGE」をテーマに、SHEINで人気のトレンドショップである「Dazy（デイジー）」〈GIRLY〉ステージ、「FRIFUL（フリフル）」〈CASUAL〉ステージ、「ROMWE（ロムウェ）」〈COOL〉ステージの3つのスタイル別に、2025年秋冬コレクションを表現しました。SHEINの最新アイテムをまとった豪華人気モデル15名が登場し、約7分間にわたって華やかなランウェイを披露しました。

SHEINステージのオープニングには、SHEIN TREND SHOPVisual CMとともに登場し、一気に会場の熱気が高まりました。

Dazyの〈GIRLY〉スタイルでは、秋らしいカラーやトレンド感あふれるアイテムを使用したコーディネートを展開。おさきさんやKirariさんがフェミニンで愛らしいルックをまとい、会場を華やかに彩りました。FRIFULの〈CASUAL〉では、着回し力の高いデニムやスウェットを軸に、都会的なエッセンスをプラス。三原羽衣さんらが登場し、洗練された日常コーディネートを披露しました。ROMWEの〈COOL〉では、エッジの効いたシルエットやモード感を活かしたルックが印象的に披露され、観客を魅了しました。

ランウェイ後のトークコーナーでは、モデルたちが自身のコーディネートのこだわりやSHEINのおすすめブランドについて紹介。特に人気の「Dazy」「FRIFUL」「ROMWE」の新作にも注目が集まりました。

そして、協賛5周年を記念し、最大25%オフのクーポンを配布するキャンペーンも発表。最後まで熱気に包まれたまま、華やかなステージはフィナーレを迎えました。

■『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』特設ページ概要

『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』への協賛を記念して、特設ページがオープン。SHEINステージに登場したモデルの着用アイテムをチェックできるほか、最大25%オフのクーポンも配布しております。ぜひこのお得な機会に秋冬の最新トレンドアイテムをお買い求めください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/238_1_95580d7edfcd473ce01a820ad20a44b4.jpg?v=202508080855 ]

※本クーポンコードは、1つのアカウントにつき、3回までご利用いただけます。

※一部マーケットプレイス商品および特定商品を除き、すべての商品が対象です。

■『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』着用アイテム（抜粋）

商品名：DAZY フリル トリム 絞り前 ルーシュ ラッフル裾 バルドレス、ミルクメイドワンピース サンドレス、カジュアルな女性用ドレス

価格：\3,087

コード：sz2303284331618474

商品名：DAZY ジップアップ ギャザースリーブ ベースボールカラー 冬用厚手コート、冬の女性服、中綿入りコート

価格：\7,394

コード：sz2305317884122171

商品名：ROMWE Grunge Punk Y2Kヴィンテージパンクスタイル ポケット付き ダメージ加工 カーゴパンツ レディース

価格：\3,762

コード：sz2412094983091799

商品名：ROMWE Grunge Punk 新聞柄フリル裾ノースリーブミニドレス(レディース)アメリカンストリートファッション

価格：\2,291

コード：sz25042226620037888

商品名：FRIFUL ウィメンズ ホワイト ドロップショルダー 長袖 テクスチャー生地 ルーズ カジュアル 多用途ブラウス、バケーションに最適

価格：\1,723

コード：sz25030676334055039

商品名：FRIFUL 女性用 ブルー チェック プリーツ メッシュ スカート、ハイウエスト ショート丈

価格：\2,955

コード：sz2410090390637111

※価格は変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■抽選で豪華ギフトが当たる！SNSキャンペーンを開催

さらに、SHEINの公式SNS（@shein_japan）では、抽選で豪華ギフトが当たるキャンペーンを実施します。

＜キャンペーン概要＞

■関西コレクションで紹介したコーディネートを「SHEIN TOKYO」にて期間限定で展示！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/238_2_05861d67d6cc630a017b4d3d1f21be40.jpg?v=202508080855 ]

『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』で披露された全6体のコーディネートを、2025年8月6日（水）より東京・原宿にあるショールーム「SHEIN TOKYO」にて期間限定で展示中です。

店内ではステージの様子を収めたビジュアルも放映しており、SHEINの世界観を体感いただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

＜SHEIN TOKYO概要・アクセス＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/238_3_887332de7b87e609a07148881871054c.jpg?v=202508080855 ]

・東京メトロ副都心線/千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩6分

・JR「原宿駅」徒歩10分

■『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』開催概要

関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント『KANSAI COLLECTION』。AUTUMN＆WINTERは、ハロウィン、クリスマス、NEW YEAR、バレンタインなどプレゼントを贈ることが多い季節。贈る相手を思い、プレゼントを探す時間はワクワクに満ちている。会場に来てくれる人を思いながら、用意するスタッフ一同、届けと愛を込めて、「For U」をテーマとしたキービジュアルを掲げ、 2025年8月6日（水）に、『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN & WINTER』を開催しました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/238_4_7a3bc37c1ad86c545f4894122d359e84.jpg?v=202508080855 ]

【商品のリース・提供について】

撮影やお試し用に商品をリース・提供することが可能です。

（在庫状況等によりご要望に対応できない可能性がございますことご了承ください）

ご希望の場合は、下記「本リリースおよびご掲載に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

SHEIN TOKYO SHOWROOM 150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-9 1・2F b-town

※SHOWROOMピックアップご希望の場合も、在庫確認等いたしますので必ず事前にご連絡ください。

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。シンガポールに本社を構え、すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名：SHEIN Group

U R L：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ：https://www.sheingroup.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金：無料

アプリダウンロードURL：https://shein.top/aky6icg

対応OS：iOS/Android