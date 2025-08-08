¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤¬ÅìµþÅÔ½»ÂðÀ¯ºöËÜÉô¤ÈÏ¢·È¡¦Áê¸ß¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë ― ÅÔ¤ÈÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÅÔ±Ä½»ÂðµÚ¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë
Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÅÏÊÕ³Ø±à¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅìµþÅÔ½»ÂðÀ¯ºöËÜÉô¤È¡ÖÅÔ±Ä½»ÂðµÚ¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¡¦Áê¸ß¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤¬¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÀ¤³¦°ì¤ÎÅÔ»ÔÅìµþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬ ～Åìµþ ¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë～¡×¤Î»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£º£¸å¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬ÅÔ±Ä½»Âð¤ËÆþµï¤·¡¢¼«¼£ÂÎ³èÆ°¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ÎÀïÎ¬8 ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊCommunity¡Ë¡Ö¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºö¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ±Ä½»ÂðÃÄÃÏ¤äÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£³ØÀ¸¤¬ÅÔ±Ä½»Âð¤Ëµï½»¤·¤Æ¡¢»ñ¸»²ó¼ý³èÆ°¤äÃÄÃÏ¤Î¼«¼£²ñ¤¬¹Ô¤¦½»Ì±¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤äÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤ËÅìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¤âÆ±»ö¶È¤Ë»²²è¡£¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ØÀ¸¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡ÅÔ±Ä½»ÂðµÚ¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¡¦Áê¸ß¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê
¡ÚÏ¢·È¡¦Áê¸ß¶¨ÎÏ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¡¦³ØÀ¸¤ÎÆþµï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
¡¦ÅÔ±Ä½»Âð¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¶¨µÄ¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»ö¹à
¡Ú¶¨ÄêÄù·ëÆü¡Û
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î8Æü
¢¡Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø³µÍ×
¡ÚÁÏ¡¡Î©¡Û1881Ç¯¡ÊÌÀ¼£14Ç¯¡Ë
¡Ú³ØÀ¸¿ô¡Û6,445Ì¾¡ÊÂç³Ø±¡´Þ¤à¡¿2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û
¡¦ÈÄ¶¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è²Ã²ì1-18-1¡Ë
¡¦¶¹»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Êºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô°ð²Ù»³2-15-1¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¡¡¹Êó¡¦ÀëÅÁÉô
¡¡TEL¡§ 03-3961-5690
¡¡E-mail¡§ koho@tokyo-kasei.ac.jp
¡¦½»ÂðÀ¯ºöËÜÉôÅÔ±Ä½»Âð·Ð±ÄÉô·Ð±Ä´ë²è²Ý
¡¡TEL¡§¡¡03-5320-4972
¡¡E-mail¡§¡¡S1090201(at)section.metro.tokyo.jp
¢¨Á÷¿®¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Êat¡Ë¤ò¡÷¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
