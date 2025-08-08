こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌学院大学と小樽商科大学の連携プロジェクト（泊村地域産品ブランド化プロジェクト2025）による泊村産ホタテ（とまりカブトホタテ）とサーモン（とまりカブトサーモン）の試食・販売会を開催します
札幌学院大学（北海道江別市 学長：菅原 秀二）経済経営学部 経営学科 後藤 英之ゼミナールでは、昨年に引き続き、小樽商科大学 商学部 商学科 プラート カロラスゼミナールと連携し、泊村の地域ブランド育成を目的とした、泊村産ホタテとサーモンの試食・販売会を札幌市内で開催します。
本件のポイント
●商学を源流とする国立大学×私立大学の連携による地域活性化プロジェクト
●学生が中心となった、泊村地域産品のテストマーケティング
本件の概要
１．主催 泊村地域産品ブランド化プロジェクト
２．事務局 泊村役場 まちづくり政策課
３．事業実施大学 札幌学院大学（後藤ゼミ）・小樽商科大学（プラートゼミ）
４．実施内容 泊村産カブトホタテ（活ホタテ）とカブトサーモンの試食・販売会
５．日時 ８月２３日(土)、２４日(日) ９：００～１５：００ ※売り切れ次第終了
６．場所 コープさっぽろ のっぽろ店：江別市野幌松並町38番1
プロジェクトに関しての取り組みは、札幌学院大学 後藤ゼミ（４年）のFacebook（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100094741444586 ）でも随時発信しております。
▼本件に関する問い合わせ先
札幌学院大学 経済経営学部 経営学科
准教授 後藤英之（ごとうひでゆき）
住所：札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1
TEL：011-386-8111
メール：goto@sgu.ac.jp
