『RoseliaのRADIO SHOUT!』2025年10月トークイベント開催決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳)は、 響 ‐HiBiKi Radio Station‐にて配信しているラジオ番組「RoseliaのRADIO SHOUT!」のトークイベントを実施することをご案内致します。

『RoseliaのRADIO SHOUT!』トークイベント開催決定！

2025年10月11日(土)にイイノホールにて、「RoseliaのRADIO SHOUT! -rede weiter-」を開催いたします。

本公演のチケット抽選申込を、8月9日(土) 12:00より開始いたします。

＜公演概要＞

◆公演名：RoseliaのRADIO SHOUT! -rede weiter-



◆日程：2025年10月11日(土)

1部 開場 14:15 / 開演 15:00（予定）

2部 開場 17:15 / 開演 18:00（予定）

◆会場：イイノホール

◆チケット抽選申込

・受付期間：2025年8月9日(土) 12:00～8月24日(日) 23:59

https://eplus.jp/roselia_radioshout/

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/radioshout_rede_weiter

番組基本情報

作品タイトル

『RoseliaのRADIO SHOUT!』

番組概要

バンドリ！プロジェクトから生まれたリアルライブバンド「Roselia」のラジオ番組。

パーソナリティは、ギター担当 氷川紗夜役：工藤晴香、ドラム担当 宇田川あこ役：櫻川めぐ。

Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」開催記念として、期間限定で配信。

その後、好評につき2025年2月に継続が決定。

番組ならではの様々なコーナーを展開する番組となっている。

放送・配信情報

隔週金曜17:00配信

響 ‐HiBiKi Radio Station‐にて好評配信中

WEB

響 ‐HiBiKi Radio Station‐番組ページ：https://hibiki-radio.jp/description/Roseliahukkoku/detail

響 ‐HiBiKi Radio Station‐公式X：@HiBiKi_radio（https://x.com/HiBiKi_radio）

「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

