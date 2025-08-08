全編新ネタで全国8ヶ所・全26公演をお届け！ジャルジャル コントライブツアー『ファをぬかないで』開催決定　8月9日(土)11:00よりジャルジャルネタサロンにて先行受付開始！

吉本興業株式会社

このたび、ジャルジャルによるコントライブツアー「ファをぬかないで」の開催が決定しました。本ツアーでは、すべて新作のネタで構成された公演を、全国8ヶ所にて全26公演にわたりお届けします。

先行販売は、ジャルジャルネタサロンにて8月9日(土)11:00より、FANYチケットにて8月21日(木)11:00より受付を開始。一般販売は、FANYチケット・ローチケ・チケットぴあにて9月6日(土)10:00より開始します。

単独ライブをこよなく愛するジャルジャルによる本気のコントライブツアー、ぜひ会場にてお楽しみください。

本人コメント

【後藤淳平】

今回は9月から12月にかけて全国を回ります。

より濃いジャルジャルを知りたい方はぜひ単独ライブにお越しください。

全て新ネタのコントライブです。単独ライブ、大好きやさかい！！

【福徳秀介】

日本のあちらこちらで単独ライブを開催します！全部新ネタコントです！

少しでもジャルジャルに興味ある人は、ぜひ見に来てください！ジャルジャルの本気です！

ジャルジャル コントライブツアー『ファをぬかないで』 公演日程

【東京】 IMM THEATER (文京区後楽1丁目3-53)

9月25日(木)１.18:15開場/19:00開演

9月26日(金)１.18:15開場/19:00開演

9月27日(土)１.12:15開場/13:00開演 ２.16:45開場/17:30開演

9月28日(日)１.12:15開場/13:00開演 ２.16:45開場/17:30開演

9月29日(月)１.13:15開場/14:00開演 ２.18:15開場/19:00開演

9月30日(火)１.13:15開場/14:00開演 ２.17:15開場/18:00開演

【大阪】 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール(大阪市中央区大阪城3-6)

10月15日(水)１.18:00開場/19:00開演

10月16日(木)１.18:00開場/19:00開演

10月17日(金)１.13:00開場/14:00開演 ２.18:00開場/19:00開演

10月18日(土)１.12:00開場/13:00開演 ２.16:30開場/17:30開演

10月19日(日)１.11:00開場/12:00開演 ２.15:00開場/16:00開演

【福井】 鯖江市文化センター (鯖江市東鯖江3丁目7-1)

11月1日(土)15:15開場/16:00開演

【新潟】 芸術文化会館りゅーとぴあ (新潟市中央区一番堀通町3-2)

11月7日(金)17:45開場/18:30開演

【名古屋】 ビレッジホール (名古屋市中区金山1丁目5-1)

11月14日(金)１.13:00開場/14:00開演 ２.17:30開場/18:30開演

【福岡】福岡市民ホール(福岡市中央区天神5丁目2-2)

11月24日(月・祝) １.12:15開場/13:00開演 ２.15:45開場/16:30開演

【仙台】 電力ホール (仙台市青葉区一番町3丁目7-1 電力ビル新館 9階)

11月28日(金)１.17:30開場/18:30開演

【北海道】 札幌市教育文化会館 大ホール (札幌市中央区北1条西13丁目7)

12月3日(水)１.17:30開場/18:30開演

チケット情報

【料金】前売SS席8,000円／前売りS席6,000円／前売り高校生以下 5,000円

※SS席は、ジャルジャルネタサロンとFANYチケットのみの取り扱いです。

※先行チケットはお一人様2枚まで、一般5枚まで

＜販売スケジュール＞

▼ジャルジャルネタサロン先行

受付期間：8月9日(土)11:00～8月14日(木)11:00

当落発表：8月20日(水)18:00

▷URL：https://www.jarujaru-kyomi.com/

▼FANYチケット先行

受付期間：8月21日(木)11:00～8月25日(月)11:00

当落発表：8月29日(金)18:00

▷FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/jarucontetour2025 ※全公演共通

▼一般販売(FANYチケット・ローチケ・チケットぴあ)

販売日：9月6日(土)10:00～

▷Pコード：536-604

▷Lコード：36298