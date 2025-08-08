ケル株式会社、2.0mmピッチ 防水・防塵ドロワーコネクタ「FWSAシリーズ」開発のお知らせ

ケル株式会社2.0mmピッチ 防水・防塵ドロワーコネクタ「FWSAシリーズ」

ケル株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：春日 明）は、屋外使用時の雨水や塵などによる影響が懸念される電子機器向けに、防水・防塵機能を備えた2.0ｍｍピッチのドロワーコネクタ「FWSAシリーズ」を開発しております。

＜製品概要＞

・電子機器などの防水・防塵の性能標準を示す保護等級は「IP67」に対応しています。

・引き出しの奥やユニット取り付け部など、嵌合時に位置ズレが起こりやすい環境でも安定した接続を実現する、ドロワータイプのコネクタです。

・レセプタクル側コネクタのネジ止め部分の可動により、最大XY方向±1.0mm吸収が可能です。

・極数は2列・16極を予定しています。

・挟み込み2点接触構造によりコンタクトの座屈を防ぎ、高い接触信頼性を確保しています。

・嵌合誤差（XY方向±1.5mm）を吸収する誘い込み機構を搭載しています。

ドロワーコネクタとは？ :https://www.kel.jp/product/blog_detail/id=10802

＜製品仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130270/table/19_1_c10fac93d4a2bd021c31dd8f9dce5170.jpg?v=202508080826 ]

＜アプリケーション＞

・通信機器市場 ：屋外設置型ファンユニット、交通制御装置、監視・表示ユニット など

・画像機器市場 ：屋外監視カメラユニット など

・農業機器・IoT市場：農業用屋外センサー装置、データ収集ユニット など

※開発中製品のため仕様や形状、シリーズ名については予告なく変更する可能性がございますのでご了承ください。

<製品サンプル>

2025年10月よりご提供が可能です。ご希望の際はページ下部の「本件に関するお問い合わせはこちら」(https://www.kel.jp/product/contact/product_contact/)、または当社担当営業までご連絡ください。

<販売時期>

2026年4月販売開始予定

本件に関するお問い合わせはこちら :https://www.kel.jp/product/contact/product_contact/

ケル株式会について

ケル株式会社は1962年創業の産業用コネクタ専門メーカーです。

当社のコネクタは電子機器のキーパーツとして、工業機器を始め車載／画像／医療／通信機器に至るまで幅広い市場にご採用頂き、その活躍の場を広げております。

創業当初よりオリジナリティ溢れる製品開発を志向しており、高信頼、高品質を重視し、柔軟な対応力で魅力ある商品をお客様へご提供し続けています。

