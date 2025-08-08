¡Ú¤Ó¤Ã¤¯¤êÆâÄê¼Âà¤òËÉ¤°¡ÛZenken¼çºÅ¡¢ºÎÍÑ¤ËËÜµ¤¤Î¿Í»ö¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Þ¥¸¿Í»ö¸òÎ®²ñ¡÷ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤ò8·î22Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ½çÇ·Î¼¡¢°Ê²¼ Zenken¡Ë¤Ï¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ºÎÍÑ¿Í»ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Í½Ãû¤Ê¤¯ÆÍÁ³ÆâÄê¤ò¼Âà¤¹¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤êÆâÄê¼Âà¡×¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¿Í»ö¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎºÎÍÑ¿Í»öÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÇØ·Ê
Zenken¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡ÖVOiCE¡×¤ä¡¢³Æ¿¦¼ï¤ËÆÃ²½¤·¿¿¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿¦¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ËÌòÎ©¤ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤òÂ¿¿ô±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï³Ø¤Ó¤Å¤é¤¤ºÎÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¼±¤ò¡¢Â¾¼Ò¤Î¿Í»ö¤ò¸ò¤¨¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Í»öÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î¥Þ¥¸¿Í»ö¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥Þ¥¸¿Í»ö¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ó¤Ã¤¯¤êÆâÄê¼Âà¡É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÆâÄê¤ò¾µÂú¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢½©¸ý¤ËÆÍÁ³¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆÍÁ³¤ÎÆâÄê¼Âà¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢8·î～12·î¤ÎÆâÄê¼Ô¥Õ¥©¥íー¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆâÄê¼Âà¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥Õ¥©¥íー¤Î¹©É×¤ò¸À¸ì²½¡õ¶¦Í¤·¡¢¤«¤Ä¡ÖÆþ¼Ò¤¹¤ë³Ð¸ç¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹´Ø¤ï¤êÊý¤ò³Ø¤Ö¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þ¥¸¿Í»ö¸òÎ®²ñ
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â) 19:30～21:30¡¡¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§19:20～¡Ë
²ñ¾ì¡§Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¡¡22³¬Lounge
¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ 1-3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー22F¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¼Ò°÷¿ô50Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¡
Äê°÷¡§20Ì¾¡¡¢¨±Ä¶ÈÌÜÅª¡¢¿Í»ö°Ê³°¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
»²²ÃÈñ¡§2000±ß
¡ÚÁ´ÂÎ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
19:20 ～ 19:30 ¡¡¼õÉÕ¡ÊÅöÆü¤ÏÌ¾»É¤ò1Ëç¼õÉÕ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
19:30 ～ 19:40 ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦´¥ÇÕ
19:40 ～ 20:30¡¡ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
20:30 ～ 21:30¡¡ ¥Õ¥êー¸òÎ®²ñ
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßURL¡Û
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ17rMwfxdQWR17MEzXCSkWxov9ltceq9TYL6cCTkexfKCVw/viewform
¡ÚZenken³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ Zenken³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½çÇ·Î¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ 1-3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー22F
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë5·î2Æü
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë7·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 438,788Àé±ß¡Ê2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7371¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§ https://www.zenken.co.jp/