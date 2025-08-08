オープンハウスグループ社員でパラアスリートの小須田 潤太　文部科学大臣より「スポーツ功労者」として顕彰

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」）の社員でパラアスリートの小須田潤太が、2025年8月5日(火)、東京都内で開かれた「令和7年度スポーツ功労者顕彰及び国際競技大会優秀者等表彰等に係る文部科学大臣顕彰及び表彰式」（主催：文部科学省）において、文部科学大臣より表彰を賜りましたので、お知らせいたします。





小須田は、2025年3月にカナダで行われたパラスノーボードの世界選手権で、日本人選手としては初の優勝を果たしました。この健闘を称えられ、「令和7年度スポーツ功労者」として顕彰されました。

2016年から当社に所属し勤務にあたりつつ、同時にアスリートとしての研鑽を積み、着実に結果を出してまいりました。2026年3月のミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に向けた小須田の並々ならぬ努力を見守り応援する社員一同、世界選手権での快挙および今回の顕彰を受け、歓喜に沸いております。

当社グループは、企業理念のひとつに「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります」という言葉があり、創業時より、年齢やバックボーンを問わずチャレンジする人・頑張る人を応援し、素晴らしい結果が出れば惜しみなく称え、その努力に報いることを社是としております。この結果、様々なバックグラウンドの社員が柔軟なキャリアを形成できるよう支援することは、当社グループの強みとなっております。

今後とも、広く、皆様から小須田への温かい応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

小須田潤太のプロフィール

氏名：小須田 潤太（KOSUDA Junta）

生年月日：1990年10月5日

出身地 ：埼玉県所沢市

所属 ：株式会社オープンハウスグループ

障害 ：T63（右大腿部切断）

競技種目：陸上競技「走り幅跳び」「100メートル」

スノーボード「スノーボードクロス」「バンクドスラローム」

関連リンク：

Instagram：https://www.instagram.com/junta.kosuda/

TikTok：https://www.tiktok.com/@junta.kosuda

「スポーツ功労者」とは

世界的規模のスポーツの競技会において優れた成果を挙げるなどにより、また、多年にわたりスポーツの向上発展に貢献することにより、日本のスポーツの振興に関し特に功績顕著な方々を、文部科学省が顕彰するものです。

株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、関西圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれています。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、土地の仕入から、建築、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 荒井 正昭

資本金 201億7,327万円

従業員数（連結）5,990名（2025年3月末時点）