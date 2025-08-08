自動車電装機器用モーター「RS-557VA」の販売を開始

マブチモーター株式会社

マブチモーター株式会社（本社：千葉県松戸市､代表取締役社長：高橋徹）は、自動車電装機器用モーター「RS-557VA」（代表的用途：パーキングブレーキ）を開発し、販売を開始いたしました。

当新製品は、従来製品※と同等のサイズ・トルクを維持しながら、低温環境下における作動音を低減するとともに、耐久性向上のニーズに対応すべく、長寿命化、高剛性化を達成しています。

※当社従来製品「RS-555VX」との比較

■製品の特長

１．低温環境下における作動音を低減

- モーター構造の見直しにより、従来製品※と比べて低温環境下の作動音を低減

２．長寿命

- 出力軸に玉軸受を採用し、ラジアル荷重への耐性を高め耐久性を向上、長寿命化を実現

３．剛性を向上

- シャフト径をΦ4.0mmに拡大し高剛性化（従来製品※はΦ3.17mm）

４．オプション

- 端子仕様に加え、リード線仕様も選択可能

■製品写真RS-557VAリード線仕様 RS-557VBパーキングブレーキイメージ■製品概要■本件に対するお問い合わせ

製品に関するお問い合わせ先

マブチモーター株式会社

オートモーティブ事業部 第三営業部

E-mail ： slsinq@mabuchi-motor.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

マブチモーター株式会社 経営企画本部 広報IR室

TEL ： 047-710-1107