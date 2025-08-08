自動車電装機器用モーター「RS-557VA」の販売を開始
マブチモーター株式会社
マブチモーター株式会社（本社：千葉県松戸市､代表取締役社長：高橋徹）は、自動車電装機器用モーター「RS-557VA」（代表的用途：パーキングブレーキ）を開発し、販売を開始いたしました。
当新製品は、従来製品※と同等のサイズ・トルクを維持しながら、低温環境下における作動音を低減するとともに、耐久性向上のニーズに対応すべく、長寿命化、高剛性化を達成しています。
※当社従来製品「RS-555VX」との比較
■製品の特長
１．低温環境下における作動音を低減
- モーター構造の見直しにより、従来製品※と比べて低温環境下の作動音を低減
２．長寿命
- 出力軸に玉軸受を採用し、ラジアル荷重への耐性を高め耐久性を向上、長寿命化を実現
３．剛性を向上
- シャフト径をΦ4.0mmに拡大し高剛性化（従来製品※はΦ3.17mm）
４．オプション
- 端子仕様に加え、リード線仕様も選択可能
■製品写真
RS-557VA
リード線仕様 RS-557VB
パーキングブレーキイメージ
■製品概要
■本件に対するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせ先
マブチモーター株式会社
オートモーティブ事業部 第三営業部
E-mail ： slsinq@mabuchi-motor.co.jp
本プレスリリースに関するお問い合わせ先
マブチモーター株式会社 経営企画本部 広報IR室
TEL ： 047-710-1107