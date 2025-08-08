「ゆっくり走るスペーシアX」臨時特急列車運転のお知らせ！

　9月11日(木)　東武日光駅13時28分発浅草駅行きの臨時特急スペーシアXを運転します。　


　通常東武日光駅から浅草駅間の所要時間1時間50分程度のところを、2時間37分と時間をかけて運転いたしますので、人気の車内でゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。


　スペーシアXについては→　https://www.tobu.co.jp/spaciax/　をご覧ください。




　特急列車ながら、後発の特急列車ばかりか各駅停車列車にも追い抜かれる設定とし、人気のコックピットスイート・コンパートメント・コックピットラウンジなど列車内をお楽しみいただける時間を確保しました。


　なおカフェのご利用については、２～５号車ご利用のお客様はオンライン整理券が必要となります。ご利用方法につきましては事前に→　https://www.tobu.co.jp/spaciax/cafe/use/　をご確認ください。




　特急券の発売は8月11日（月祝）の９時からです。


　お買い求めは、トブチケ・東武線各駅の券売機または窓口（※押上、みなみ寄居、寄居、無人駅除く）東武トップツアーズ、その他主要代理店をご利用ください。


　なお購入方法については→　https://www.tobu.co.jp/spaciax/guide/#sale_ticket02　をご確認ください。