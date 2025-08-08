～ ±Æ»³À½Ìý½ê¡Ö±£´ô¤ÎÅç ºÚ¼ïÌý¡×¤òMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä ～ ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¡¦±£´ô¤ÎÅç¤Ç°é¤Æ¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ç1¡óÌ¤Ëþ¡×¤Î½ã¹ñ»ººÚ¼ï¤ò¡¢½Ð±À¤ÎÏ·ÊÞÀ½Ìý½ê¤¬ÅÁÅý¤Î°µºñÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤ËºñÌý¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯8·î8Æü
Í¸Â²ñ¼Ò¡¡±Æ»³À½Ìý½ê
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î4Æü～9·î7Æü¡¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¯¥¢¥±¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡ª
±£´ô¤ÎÅç¤ÎºÚ¼ïÌý
Î¥Åç¡¦±£´ô¤ÎÅç¤«¤é¡¢´õ¾¯¤Ê¡È½ã¹ñ»ººÚ¼ïÌý¡É¤òÌ¤Íè¤Ø¡£
～ ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ç1¡óÌ¤Ëþ¡×¤ÎºÚ¼ï¤ò¡¢½Ð±À¤ÎÏ·ÊÞÀ½Ìý½ê¤¬ÃúÇ«¤ËºñÌý ～
±Æ»³À½Ìý½ê¡ÊÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¼íÌîÆ»Íº¡Ë¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê±£´ô¤ÎÅç¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿´õ¾¯¤Ê½ã¹ñ»ººÚ¼ï¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Î°µºñÀ½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ëºñ¤Ã¤¿¡Ö±£´ô¤ÎÅç ºÚ¼ïÌý¡×¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈMakuake¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î4Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡https://www.makuake.com/project/kageyamaseiyusho/
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâ¼«µëÎ¨1¡óÌ¤Ëþ¡×¤Î½ã¹ñ»ººÚ¼ï¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢½Ð±À¤ÎÏ·ÊÞÀ½Ìý½ê¤¬¾¾¤Î¿Å¤ÇßäÀù¡¦°µºñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤ÅÁÅýÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾ïÍÕÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±£´ô¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥íー¥½¥¯Åç¡×¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¡Û
±Æ»³À½Ìý½ê¤Ï¡¢ÁÏ¶È70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²½³ØÌôÉÊ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¡È°µºñ¤·¤Ü¤ê¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÏ·ÊÞÀ½Ìý½ê¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ»ººÚ¼ï¤Î°ÂÄê¶¡µë¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊºÏÇÝÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¡Ö±£´ô¤ÎÅç¡×¡£Â¾ÉÊ¼ï¤È¤Î¸ò»¨¥ê¥¹¥¯¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅªÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ÃÏÇÀ²È¤Î¾¡Éô»á¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¥Åç¤Ç¤ÎºÚ¼ïºÏÇÝ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÏÇÝÊýË¡¤Ï»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢³Æºî¶È¤Ï½Ð±À¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î¤â¤È¤ÇÄ¾ÀÜ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Ë¤ÏÂÏÈî¤ò»µ¤¡¢¹Â¤ò·¡¤ê¡¢ÃúÇ«¤ËÈª¤òÀ°È÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÅ¼ïµ¡¤Ç¤Ò¤ÈÎ³¤Ò¤ÈÎ³¡¢ºÚ¼ï¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤ò±Û¤¨¡¢½Õ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢Èª°ìÌÌ¤Ë²«¿§¤¤ºÚ¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±£´ô¤ÎÅç¤ÎºÚ¤Î²ÖÈª¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¤Ã¤¿ºÚ¼ï¤Ï¡¢±Æ»³À½Ìý½ê¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÚ¼ïËÜÍè¤ÎË§¤Ð¤·¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÅ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐºÚ¤Î²ÖÈª¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬±£´ô¤ÎÅç¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ÎºÚ¼ïÌý¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢±£´ô¤ÎÅç¤Î³èÀ²½¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¿¶¶½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢³Î¤«¤Ê°ìÊâ¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎºÚ¼ïÌý¤ÎÊª¸ì¤ò°é¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ÆüËÜ¤Ç1¡óÌ¤Ëþ¤Î¡Ö½ã¹ñ»ººÚ¼ï¡×»ÈÍÑ
ÇÀ¸¦µ¡¹½¤ÎÌµ¥¨¥ë¥·¥ó»ÀÉÊ¼ï¡Ö¤Ê¤Ê¤·¤¤Ö¡×¡Ö¥¥é¥ê¥Ü¥·¡×¤ò¸¶¼ï¤«¤é¼«¼Ò´ÉÍý¡£4Ç¯¤¬¤«¤ê¤ÇÃúÇ«¤Ë°éÀ®¡¦À½Ìý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ±£´ô¤ÎÅç¤È¤¤¤¦¡È¼«Á³¤Î³ÖÎ¥´Ä¶¡É¤Ç¤Î»î¸³ºÏÇÝ
Ä¬É÷¡¢´¨ÃÈº¹¡¢ÃÏ·Á¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡¢¾¡Éô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤ÊºÏÇÝ¡£Åç¤Î·Ã¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÅç¤Î°ìÅ©¡É¤Ç¤¹¡£
- ÌôÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê°µºñÀ½Ë¡
¾¾¤Î¿Å¤ÇßäÀù¤·¡¢°µºñµ¡¤Çºñ¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ¡¦¹á¤ê¡¦É÷Ì£¤òÊÝ»ý¡£¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ËÉÙ¤Ç»À²½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÍÈ¤²Ìý¤È¤·¤Æ¡¢º¹¤·Ìý¤ò¤¹¤ì¤ÐºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡Û
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¾ïÍÕÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥íー¥½¥¯Åç¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼ÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÅç±Æ¤¬¡¢Åç¤Î¼«Á³¤È¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ë¡È±£´ô¤Î¶õµ¤¡É¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
±£´ô¤ÎÅç¤ÎºÚ¼ïÌý
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§±£´ô¤ÎÅç ºÚ¼ïÌý¡Ê½ã¹ñ»º¡Ë
- ÆâÍÆÎÌ¡§230g¡¿1ËÜ
- ¸¶ºàÎÁ¡§¹ñ»ººÚ¼ï¡ÊÅçº¬¸©±£´ô¤ÎÅçÄ®»º¡Ë
- À½Â¤ÊýË¡¡§¿ÅßäÀù¡¦°µºñË¡¡ÊÌôÉÊÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
- ¾ÞÌ£´ü¸Â¡§Ìó1Ç¯È¾
- ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§¾ï²¹¡¦°Å½êÊÝÂ¸
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î4Æü¡ÊMakuake¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¡Ë
- URL¡§https://www.makuake.com/project/kageyamaseiyusho/
¡Ú±Æ»³À½Ìý½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±Æ»³À½Ìý½ê¤Ï¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À¤ÎÃÏ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÚ¼ïÌý¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿À½Ìý½ê¤Ç¤¹¡£ ½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎÅôÌÀÌý¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿Ìý¤Ï¡¢¿Å¤Î²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êßäÀù¤·¡¢²½³ØÌôÉÊ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ëºñ¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö°µºñ°ìÈÖºñ¤êÀ½Ë¡¡×¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¸¶ÎÁ¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤·¤¤Ö¡×¤ä¡Ö¥¥é¥ê¥Ü¥·¡×¤Î¸¶¼ï¤ò´ÉÍý¤·¡¢·ÀÌóÇÀ²È¤ËÄó¶¡¤·À¸»º¤µ¤ì¤¿¸¶ÎÁ¤òÁ´ÎÌÇã¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºÚ¼ïÌý¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò ±Æ»³À½Ìý½ê
ÂåÉ½¡§¼íÌîÆ»Íº
½êºßÃÏ¡§¢©693-0035 Åçº¬¸©½Ð±À»Ô°²ÅÏÄ®583-1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kageyama-abura.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kageyama_seiyusho/
¤ªÌä¹ç¤»¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¡§0853-21-1948
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ê¥áー¥ë¡Ë¡§aburakoubou@m1.izumo.ne.jp¡¡