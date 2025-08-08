【カヤバ株式会社】北米市場向け「KYB 2000 シリーズ」発売のお知らせ

カヤバ株式会社

当社は、北米市場向けにハイパフォーマンスショックアブソーバー「KYB 2000シリーズ」を正式に発売いたしました。

OFF WE GO!

本シリーズは、当社が新たに掲げる「OFF WE GO!」の理念に基づき開発された新製品であり、タフな走行環境にも対応しつつ快適な乗り心地を提供する製品となっております。

KYB 2000シリーズへの想い

KYB OFF WE GO!

「OFF WE GO!」は、どんな道でも、どんな状況でも、あなたの「行ってみたい」「やってみたい」を叶えるタフな相棒でありたいという当社の想い。「KYB 2000シリーズ」は、その想いを形にした製品です。

「MADE IN JAPAN」による高品質生産を特徴とし、アルミ製ボディ・大径サイズ（シリンダー内径最大 60mm）・モノチューブ構造を採用することで、オフロード走行において高い性能と耐久性を発揮します。

今後の展開

「KYB 2000シリーズ」は、第一弾として、「TOYOTA TUNDRA」向けモデルの販売を開始し、今後は北米市場における人気車種に順次展開を予定しております。

また、今後数年内には、北米市場に加えて需要が見込まれる他エリアへの展開を予定しております。

KYB 2000SeriesKYB 2000Series_3KYB 2000SeriesKYB 2000Series

KYB OFFROAD PROJECT :https://www.kyb.co.jp/autosalon2025/index.html#offroad

カヤバ株式会社

カヤバ株式会社は、2025年に設立90周年を迎える油圧を核に振動制御とパワー制御技術、システム化技術を駆使した製品を提供する総合油圧機器メーカーです。

主要製品は、四輪・二輪車用ショックアブソーバ、建機・産機用油圧機器（ポンプ、バルブ、モータ、シリンダ等）、鉄道用ダンパ、コンクリートミキサ車等があります。

お問い合わせフォーム :https://www.kyb.co.jp/form/mf05/index.php