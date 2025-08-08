株式会社トーア紡コーポレーション、令和７年12月期 第２四半期（中間期）の決算を発表

株式会社トーア紡コーポレーション

株式会社トーア紡コーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：長井渡、東証スタンダード：3204）は、2025年８月８日、令和７年12月期 第２四半期（中間期）の決算を発表いたしました。

【令和７年12月期 第２四半期（中間期）連結決算概要】

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド消費の増加が見られたものの、物価の上昇による実質賃金の伸び悩み等の影響で消費者マインドの低下が懸念されております。また、不安定な国際情勢による景気減速リスクに加え、米国の関税政策を巡る不確実性の高まりにより先行きは不透明な状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは市場ニーズを先取りする高付加価値・高品質商品を提供する「暮らしと社会の明日を紡ぐ企業」として、競争力の強化と収益性の向上に取り組んでまいりました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は8,775百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益は412百万円（前年同期比55.5％増）、経常利益は505百万円（前年同期比16.3％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は251百万円（前年同期比3.3％減）となりました。

【今後の見通し】

当社グループは令和７年12月期を初年度とする３カ年の「中期経営計画（2025～2027年度）TOA FG2027」を策定し、事業基盤の強化に取り組んでおります。

中期経営計画の詳細につきましては、プレスリリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000023941.html）および当社HP「投資家の皆さまへ」（https://www.toabo.co.jp/ir/strategy/）をご覧ください。

計画初年度となる今期の通期業績予想は、中期経営計画通り、連結売上高19,500百万円、営業利益800百万円、経常利益730百万円、親会社株主に帰属する当期純利益500百万円を見込んでおります。

詳細は、2025年8月8日発表の「決算短信」および「決算説明資料」をご覧ください。

トーア紡 HP「IRライブラリ」：https://www.toabo.co.jp/ir/ir_ilibrary/

創業：1922年（大正11年）2月8日

設立：2003年（平成15年）6月12日

資本金：3,940,097,500円

代表者：代表取締役社長 長井 渡

所在地：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号クリスタルタワー18階（本社）

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：3204）

HP：https://www.toabo.co.jp/