トヨタレンタリース大阪の全42店舗で、「Joie チャイルドシート ステディR129」取扱中

株式会社カトージ

こだわり派のママパパのために、流行を意識したデザインや最新機能にこだわったベビー用品を取り扱う株式会社カトージ（本社・愛知県犬山市 代表取締役社長・加藤 浩一）は、トヨタレンタリース大阪の全42店舗で、最新の安全基準「R129」に対応した「Joie チャイルドシート ステディR129」をご採用いただき、ご家族での安全かつ快適なドライブをサポートさせて頂くことになりました。

※一部その他のチャイルドシートも取扱いしています。

この夏、ご家族での帰省や旅行を計画されている方へ。旅行先や帰省先での移動手段としてレンタカーを利用される際、チャイルドシートの持ち運びや取り付けに不安を感じる方も多いのではないでしょうか？実際に、「普段使っているチャイルドシートを持っていくのは大変」「取り付け方法に自信がない」といった不安の声も少なくありません。

移動中のママパパの快適さとお子さまの安全を両立させるために、チャイルドシート選びはとても重要です。そんなご家族の不安を解消し、快適なドライブをサポートできるよう、トヨタレンタリース大阪では最新安全基準に適合したチャイルドシートを導入しています。

ステディR129は、側面衝突試験に対応した高い安全性能と、お子さまの成長に合わせて使える設計で、多くのご家族に選ばれているチャイルドシートです。

■Joie チャイルドシート ステディR129の特長

●ヨーロッパ安全基準「ECE R129」適合

●新生児～4歳頃まで対応（適応身長：40cmから105cm）

●成長に合わせてリクライニング・ヘッドレスト調整が可能

●長時間のドライブでも快適に過ごせる、通気性の良いシート素材を採用

【製品概要】

Joie チャイルドシート ステディR129

・サイズ：幅43.6×奥行67.1～68×高さ47.5～54.5cm（後ろ向き取付）

・メーカー希望小売価格：21,780円（税込）

・オンラインショップ：

https://www.katoji-onlineshop.com/c/category/childseat/38306

■この夏の思い出作りに、安心・快適なドライブを。

家族みんなで過ごす特別なひととき。移動の時間も、かけがえのない思い出のひとつです。

お子さまの安心を第一に考え、ご利用される皆さまの移動がより心地よいものとなるよう、トヨタレンタリース大阪とともに、安全性と快適性を追求して参ります。

この夏のご旅行や帰省の際には、Joieチャイルドシート付きレンタカーで、思い出に残るドライブをお楽しみください。

【お問い合わせ・ご予約はお近くのトヨタレンタリース大阪 各店舗へ】

事前予約でご利用いただけるため、

荷物の負担を軽減し、安心してドライブをお楽しみいただけます。

▼株式会社トヨタレンタリース大阪

https://rent-a-car.trlosaka.co.jp/

【カトージについて】

ベビーベッド、ベビーチェア、バウンサーなどの製造販売を行うベビー用品メーカー。

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに、子育ての楽しみを応援し、赤ちゃんに安らぎを与える環境作りを提案しています。「hugme」を始めとする自社ブランドの製造販売、「Joie」や「nuna」「Peg-Perego」など海外ベビーブランドの正規販売代理店として日本での販売も行っています。

赤ちゃんの成長に合わせて、次々とママパパの希望を叶えていきたい。カトージはママパパと同じ目線とあたたかさで子育ての楽しみを応援致します。

▼KATOJI（カトージ）ホームページ

https://www.katoji.co.jp/index.html