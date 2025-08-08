〈BELVEST（ベルベスト）〉MADE TO MEASURE オーダーイベントをトゥモローランド 仙台パルコ店で開催

北イタリアの名門が贈る、構築美あふれる一着

株式会社 トゥモローランド

確かなテーラーリング技術とハンド工程を組み合わせ、緻密かつ構築的なスーツを生み出す北イタリア・パドヴァの名門サルトリア〈BELVEST（ベルベスト）〉。世界中のエグゼクティブから支持を集める同ブランドが、トゥモローランド 仙台パルコ店にてオーダーイベントを開催します。

豊富なモデルと生地から選ぶ、自分だけの一着

期間中は、多彩なモデルと豊富な生地バリエーションから、スーツ・ジャケット・パンツのオーダーを承ります。納期は約3～4ヶ月。熟練の職人が手掛ける、長く愛用できる一着をこの機会にお仕立てください。

開催概要

開催期間：2025年8月14日（木）～8月24日（日）

開催店舗：トゥモローランド 仙台パルコ店

宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台パルコ本館 2F

TEL：022-724-7249

Instagram：@tomorrowland_sendai(https://www.instagram.com/tomorrowland_sendai/)

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。詳細は直接店舗へお問い合わせください。

ABOUT｜BELVEST（ベルベスト）

北イタリア・パドヴァを拠点に1964年創業。卓越したカッティングと構築的なシルエット、熟練の職人によるハンドワークを融合させたスーツ作りで世界的評価を受けています。クラシックとモダンを兼ね備えたデザインは、着る人の存在感を一層引き立てます。