新型ジェットコースターの導入について

グリーンランドリゾート株式会社（熊本県荒尾市、代表取締役社長：松野隆徳）が展開する遊園地「グリーンランド」において、2028年春頃を予定として新型のジェットコースターを導入いたします。

今回導入予定のコースターは、鉄製の支柱と木製の走路で構成された、国内でも希少な型式であり、九州では初めて導入されるジェットコースターです。

大型アトラクションとしては、2012年に導入した「スターフライヤーゴクウ」以来16年ぶりとなり、コースターとしては、2007年に導入した「ブラックホールコースター」以来21年ぶりとなります。

概要

○名称：ハイブリッドコースター（仮称）

○全長：620.8ｍ

○製造：アメリカ合衆国製

○施工：サノヤス・ライド株式会社（本社：大阪府）

なお、正式名称や詳細のスペックについては、決定次第お知らせいたします。

また、2020年より運休しておりました「ウルトラツイスターメガトン」は営業終了を決定いたしました。

施設概要

アトラクション数日本一の遊園地

敷地面積55万平方メートル と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもからシニアまで楽しめるアトラクションがあり全72機種、その数は日本一。

夏季限定で施設内のプール施設「ウォーターパーク」も営業。夜間営業の際は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。

そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。