アイティフォー、「Shopify Plusパートナー」に認定

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、コマースプラットフォームのShopify（ショッピファイ）のパートナープログラムにおいて「Shopify Plusパートナー」に認定されたことを本日発表します。本認定は、Shopifyの国内パートナー企業の中でも優れた実績を有するパートナーのみが選出されているプログラムです。本認定を機に、Shopifyを活用したECプラットフォームの開発をさらに加速させ、お客様のEC運用効率化に貢献してまいります。

◆認定の背景

当社は長年のECソリューション実績を生かし、EC市場の急速な拡大と顧客ニーズの多様化に対応すべく、Shopifyを活用したECプラットフォーム(https://www.itfor.co.jp/retail/shopify/)の提供を目指しています。開発に際しShopifyの協力を得て新システムの精度を高めるため、当社はShopifyのパートナープログラムに参加しており、今回ランクアップに至りました。これにより、より高度な連携開発や支援体制の構築が可能となり、当社独自の小売業向け機能との融合も視野に入れたサービス展開を進めてまいります。

◆Shopifyについて

カナダのオンタリオ州オタワで創業したShopify（ショッピファイ）は、世界トップクラスのコマースプラットフォームやコマースに不可欠なサービスを提供します。起業家から中堅中小企業、大手企業まで、あらゆる規模の小売業のコマースの立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現します。世界175 カ国以上で展開され、「すべての人に、より良いコマース体験を」のミッションのもと、スピード、信頼性、セキュリティを重視した設計のプラットフォームとサービスにより、オンラインや実店舗、あるいはその融合された場所でも、世界中の顧客に寄り添った、満足度の高いお買い物体験を実現します。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.shopify.com/jp

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp