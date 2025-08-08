ホラー作家 梨×株式会社闇×テレビ東京大森時生による『恐怖心展』チケット販売数８万枚突破　大好評につき9月15日（月・祝)まで会期延長が決定

７月１８日から渋谷BEAMギャラリーで開催中の「恐怖心展」が、チケット販売数８万枚を突破し、


会期を９月１５日（月・祝）まで延長することが決定いたしました。



この展示は、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生による展示です。



恐怖心展は「恐怖心」に関する展覧会です。


恐怖心は喜怒哀楽のいずれの感情にも属しません。


※展示物の一部はフィクションです



「嫌な音」販売中


「恐怖心展」公式HPにて、一部の人々が恐怖心を覚える「嫌な音」を販売中です。五感で恐怖を体験する「恐怖心展」の世界観を、ぜひご自宅でもお楽しみください。





恐怖心展とは



「恐怖心」


あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。



単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、


一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。


これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。



恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、


様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。



そこで展示される様々なものを通して、


あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。





展覧会概要


タイトル 恐怖心展


会期 2025年7月18日(金)～9月15日(月・祝)


会場 BEAMギャラリー　東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F　※渋谷駅徒歩5分


開催時間 11:00～20:00　※最終入場は閉館30分前まで　※観覧の所要時間は約90分となります


料金 2,300円(税込)　※小学生以上は有料


主催 株式会社闇、株式会社テレビ東京、株式会社ローソンエンタテインメント


会場協力 東急不動産株式会社


企画 梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)


医学監修 池内龍太郎(精神科医)


公式HP https://kyoufushin.com(https://kyoufushin.com)


SNS X・Instagram・TikTok　@kyoufushinten



チケットについて


ローチケ・チケットぴあにて好評販売中


料金：2,300円（税込）　※小学生以上は有料


券種：期間有効券と日時指定券の2種　



●期間有効券：日時指定券の設定日以外の日程で期間内入場可能


※営業時間内の任意のお時間で入場いただけます。



●日時指定券：下記日程における時間指定チケット(90分単位)


8/9(土)、8/10(日)、8/11(月祝)


お盆期間 8/12(火)、8/13(水)、8/14(木)、8/15(金)、8/16(土)、8/17(日)


8/23(土)、8/24(日)、8/30(土)、8/31(日)、9/6(土)、9/7(日)、9/13(土)、9/14(日)、9/15(月祝)



日時指定券は、上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。


１.11:00~12:30　２.12:30~14:00　３.14:00~15:30


４.15:30~17:00　５.17:00~18:30　６.18:30~20:00


※混雑時はお待ちいただく場合がございます　※会場前での待機はご遠慮いただいております