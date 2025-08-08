ホラー作家 梨×株式会社闇×テレビ東京大森時生による『恐怖心展』チケット販売数８万枚突破　大好評につき9月15日（月・祝)まで会期延長が決定

株式会社テレビ東京ホールディングス

７月１８日から渋谷BEAMギャラリーで開催中の「恐怖心展」が、チケット販売数８万枚を突破し、

会期を９月１５日（月・祝）まで延長することが決定いたしました。

この展示は、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生による展示です。

恐怖心展は「恐怖心」に関する展覧会です。

恐怖心は喜怒哀楽のいずれの感情にも属しません。

※展示物の一部はフィクションです

「嫌な音」販売中

「恐怖心展」公式HPにて、一部の人々が恐怖心を覚える「嫌な音」を販売中です。五感で恐怖を体験する「恐怖心展」の世界観を、ぜひご自宅でもお楽しみください。

恐怖心展とは

「恐怖心」

あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。

単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、

一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。

これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。

恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、

様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。

そこで展示される様々なものを通して、

あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

展覧会概要

タイトル 恐怖心展

会期 2025年7月18日(金)～9月15日(月・祝)

会場 BEAMギャラリー 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F ※渋谷駅徒歩5分

開催時間 11:00～20:00 ※最終入場は閉館30分前まで ※観覧の所要時間は約90分となります

料金 2,300円(税込) ※小学生以上は有料

主催 株式会社闇、株式会社テレビ東京、株式会社ローソンエンタテインメント

会場協力 東急不動産株式会社

企画 梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)

医学監修 池内龍太郎(精神科医)

公式HP https://kyoufushin.com(https://kyoufushin.com)

SNS X・Instagram・TikTok @kyoufushinten

チケットについて

ローチケ・チケットぴあにて好評販売中

料金：2,300円（税込） ※小学生以上は有料

券種：期間有効券と日時指定券の2種

●期間有効券：日時指定券の設定日以外の日程で期間内入場可能

※営業時間内の任意のお時間で入場いただけます。

●日時指定券：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

8/9(土)、8/10(日)、8/11(月祝)

お盆期間 8/12(火)、8/13(水)、8/14(木)、8/15(金)、8/16(土)、8/17(日)

8/23(土)、8/24(日)、8/30(土)、8/31(日)、9/6(土)、9/7(日)、9/13(土)、9/14(日)、9/15(月祝)

日時指定券は、上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

１.11:00~12:30 ２.12:30~14:00 ３.14:00~15:30

４.15:30~17:00 ５.17:00~18:30 ６.18:30~20:00

※混雑時はお待ちいただく場合がございます ※会場前での待機はご遠慮いただいております