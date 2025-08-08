「RPA Partner AWARD 2024-2025」パートナーの中で最多の3部門を受賞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループの丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、MSYS）は、株式会社NTTデータ（以下、NTTデータ）主催の「RPA Partner Award 2024-2025」において、RPAツールWinActorのライセンス提供実績を評価する「総販売数部門"Partner of the year"」（2017年度から8年連続）、RPAと他サービスを組み合わせた課題解決力を評価する「Good提案部門"クロスセル"」、および「キャンペーン活用部門賞」の3部門を受賞しました。

本Awardは、WinActorによるお客様のビジネス推進や満足度向上、製品・サービスの品質強化、さらにNTTデータとパートナー企業のさらなるリレーションシップ強化を目的として、NTTデータがRPAビジネスで卓越した功績をあげたパートナー企業を表彰するものです。

MSYSは、さまざまな業種、業界の現場でWinActorの導入から定着まで伴走する中、多種多様なお客様の悩みをお聞きしてきました。その経験から生まれた、WinActorを使い倒すにあたって“かゆいところに手が届く”仕組みとして、「独自無償サービス」を数多く展開しています。現場でのRPA定着と業務自動化・DX化促進の支援実績を積み重ねたことが評価され、8年連続のPartner of the year受賞に至りました。

また、WinActorと外部サービスを組み合わせて課題解決力を評価する「Good提案部門"クロスセル"」では、さまざまなシステムとのAPI連携をWinActor上で簡単に実現する「WinActor連携アダプター」の開発、展開が評価され受賞に至りました。現在、box、kintone、Salesforce、DX Suite、Dropboxの連携アダプターをラインナップ、2025年内にWinActor Manager on Cloudの連携アダプターをリリース予定です。

MSYSは、今後もお客様の課題解決に直結するサービス拡充やRPA事業の販売パートナーとの協業、WinActorエコソリューション開発を更に強化し、お客様の業務効率化やDX推進の後押しをしていきます。

WinActor紹介サイト：https://www.marubeni-sys.com/winactor/

※「WinActor(R)」はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

※文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。