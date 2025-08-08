株式会社Pacific Meta、TOKI・Progmatと共同でステーブルコインに特化したビジネスイベント「Japan Stablecoin Summit 2025」を開催

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、ステーブルコインに特化したビジネスイベント「Japan Stablecoin Summit 2025」を開催いたします。本イベントは、国内エンタープライズ、既存Web3事業者、これからWeb3事業への参入を検討している企業の方々を主な対象とし、TOKI FZCOおよびProgmat, Inc.との共同主催により実施いたします。

開催背景：ステーブルコインがもたらす新たな社会基盤とビジネス機会

2024年の改正資金決済法施行以降、日本国内において信託型・電子決済手段型ステーブルコインを活用したサービス設計が急速に進展しており、エンタープライズや行政、スタートアップによる実証事例が次々と生まれています。

このような背景を受け、当社ではWeb3の社会実装を支える重要な要素としてステーブルコインに注目し、本イベントを企画・開催する運びとなりました。

本イベントでは、ステーブルコインに関する最新の制度動向、技術活用、国内外の活用事例を共有するだけでなく、パネルディスカッションやネットワーキングを通じて、パートナー探索・事業構想のきっかけとなる場をご提供します。

ステーブルコインに関心をお持ちの企業担当者・企画部門の皆さま、これから事業化を検討されている方にとって、戦略検討に直結する情報と人脈を得られる貴重な機会です。

イベント概要

- イベント名: Japan Stablecoin Summit 2025- 開催日時: 2025年9月10日（水）17:00～21:00（開場 16:30）- 開催場所: KDDI高輪新オフィス17階 交流スペース- 形式: 招待制／承認制（事前申込必須）- 詳細URL: https://japanstablecoinsummit2025.peatix.com/【プログラム】- キーノートセッション- パネルディスカッション- ネットワーキングセッション

※最新のプログラム情報や登壇者情報はイベント公式ページにて順次公開してまいります。

イベント詳細・事前申込はこちら :https://japanstablecoinsummit2025.peatix.com/

主催

協賛

▮ プラチナスポンサーSui

JPYC

TOKIProgmatPacific Meta

Cosmos（Interchain Labs）





▮ ゴールドスポンサー



Slash

BitGo











▮ スペーススポンサー

KDDI株式会社：αU

※スポンサーは順次追加予定です。

本件に関するお問い合わせ先

・株式会社Pacific Meta Marketing＆PR

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

株式会社Pacific Metaについて

Pacific Metaは「Web3領域のアクセラレーター」として、Web3事業に挑戦する国内外のWeb3プロジェクトを一気通貫で支援しています。世界40か国以上との取引実績を持つグローバルチームとして、国内プロジェクトの海外進出、海外プロジェクトの日本(および東アジア)進出サポートも得意としています。資金調達/コンサルティング/事業開発/マーケティング支援などの幅広い領域において、豊富なアセットおよびノウハウを活かし、お客様の事業成長を実現します。

また、自社オフィスであるPacific Hubでは、Web3コミュニティの交流機会を創出しています。

事業内容にご興味がある企業様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://pacific-meta.co.jp/contact/

【会社概要】

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX8階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：Web3アクセラレーター事業

・投資

・資金調達支援

・コンサルティング

・マーケティング

・パートナーシップ

・トークンコンサルティング

資本金：8.5億円(資本準備金含む)

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/

【お問い合わせ】

会社フォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/

Email：info@pacific-meta.co.jp