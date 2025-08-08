MOVA最上位モデル・360度全方向ブラシ搭載コードレス掃除機「I10」が、8月8日よりAmazonで予約販売開始！

Spacewalker TechnologyJapan株式会社

スマート家電のリーディングカンパニー・MOVAの日本法人であるSpacewalker Technology Japan株式会社は、革新的な全方向デュアルローラーブラシを搭載し、軽量ながらも強力な吸引力を実現した「コードレス掃除機 I10」の先行予約販売を、2025年8月8日（金）よりAmazonにて開始いたします。

新発売を記念し、2025年8月31日（日）までの期間限定で、Amazonポイント25倍還元キャンペーンを実施いたします。また、ご購入時にプロモーションコード「MOVAI10PR」を入力いただくと、5％

OFFクーポンをご利用いただけます。

詳細はこちら :https://bit.ly/mova-amazon-i10-prtimes全方向デュアルローラーブラシ

2つのキャスターを備えた「FreeGlide(TM)（フリーグライド）設計」により、360度自由自在な移動が可能。横移動や回転、弧を描く動きもスムーズで、最短ルートで効率的に掃除できます。

さらに、前後に配置した2本のローラーブラシが広範囲のゴミをパワフルに吸引します。

140°広角セレストライトでホコリを一目で可視化

新開発の140°広角セレストライトを搭載。

地面からわずか4mmの近距離照射で、微細なゴミも鮮明に照らし出します。

軽量ながらもパワフルな吸引力を実現

本体わずか1.35kgの軽量設計で、片手でも楽に持ち運び可能。階段や高所の掃除も負担を大幅に軽減し、快適に使えます。

最大20,000Paの強力な吸引力で、ゴミや埃をしっかりキャッチ。スリムなボディに大パワーを体現した一台です。

コンパクトな置き型スタンドでスマートに収納

充電機能付きのコンパクトな収納スタンドを採用。充電は満タンで自動停止し、過充電や電気代のムダを防ぎます。

付属のブラシやアタッチメントもスタンド内にまとめて収納可能で、紛失の心配がなく、いつでもスタイリッシュに整理できます。

製品概要

MOVA I10コードレス掃除機

【参考価格】3,990円（税込）

■商品詳細：https://bit.ly/mova-amazon-i10-prtimes

■Amazonポイント25倍還元チャンス！

■さらに5％OFF特別クーポン付き：【MOVAI10PR】

※有効期間：8月8日 00:00 ~ 8月31日 23:59

MOVAについて

しっかりした製品を届けるMOVAだからこそできる心強いサポートでお客様とともに歩んできました。MOVA JAPAN法人は2024年11月に正式に日本市場に参入。「AIの力で暮らしに新しい可能性を」をコンセプトに、総合家電メーカーとして、これまで世界30以上の国と地域で展開しています。

■公式X（旧Twitter）アカウント

@mova_jp

https://x.com/mova_jp(https://x.com/mova_jp)

■公式Instagram

mova_jp

https://www.instagram.com/mova_jp/(https://www.instagram.com/mova_jp/)

■公式LINE

MOVA JAPAN公式

https://lin.ee/KUC57Ak(https://lin.ee/KUC57Ak)