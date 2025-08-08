世界70カ国以上で選ばれる米国発プレミアムウェルネスブランド「Therabody（セラボディ）」が、大丸東京店でブランド初となるPOP UPストアを期間限定開催

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

米国ロサンゼルス発のプレミアムウェルネスブランド「Therabody（セラボディ）」は、2025年8月13日（水）～8月19日（火）の期間中、大丸松坂屋百貨店の大丸東京店ではブランド初となるPOP UPストアを開催いたします。



本POP UPでは"Recover Faster."をコンセプトに、Therabodyのハイパフォーマンスな最新リカバリー機器やフェイシャルケア製品などを実際に体験・購入していただけるほか、専門知識を有するブランドスタッフが常駐して、個々のライフスタイルやお悩みに寄り添ったパーソナライズドな製品提案を行います。

Therabody POP UP STORE at DAIMARU TOKYO

"プレミアムウェルネス"という選択肢を日常に

Therabodyは、スポーツリカバリーのパイオニアとして誕生して以来、トップアスリートやセレブリティ、クリエイター等のパフォーマンスとウェルビーイングをサポートしてきました。世界初の携帯型ハンディガン「Theragun」を開発・普及させたことで、セルフリカバリー文化を牽引してきた業界の先駆者であり、現在も南カリフォルニア大学や英国オープン大学をはじめとする学術機関や専門機関との共同研究を進めています。



Therabodyは、ロサンゼルス発のウェルネスブランドとして、“Empower everybody to live better, longer, healthier lives by creating innovative wellness technologies”（革新的なウェルネステクノロジーを通じて、すべての人がより良く、より長く、より健康に生きる力を与える）というミッションを掲げ、製品開発においては理学療法士や美容皮膚科医などの専門家からなる科学諮問委員会（SAB）を設立。科学的知見に基づいた革新的なテクノロジーの進化を追求し、機能性と安全性の両立を大切にしながら、日常生活やインテリアに自然と溶け込むウェルネス製品を提供しています。

昨今では競技アスリートやトレーナー等のプロの現場支援にとどまらず、ストレス社会で生きるすべての人々に向けた“日常のコンディショニング”を提案し、上質なライフスタイル領域やビューティー領域への展開を強化。高機能でありながら、デザイン性やユーザビリティに優れたアイテム群が、セレブリティやインフルエンサー、一般家庭を含む国内外の幅広い層に支持されています。

Theragun Prime Plus（セラガン プライムプラス）Theragun mini 2.0 (セラガン ミニ2.0）Theragun Relief (セラガン リリーフ)SmartGoggles 2.0（スマートゴーグル 2.0）SleepMask（スリープマスク）TheraFace PRO (セラフェイス プロ)



大丸東京店に初出展

今回の大丸東京店でのPOP UP出展は、東京駅直結という利便性と、多忙な都市生活者が行き交うハブ拠点での開催により、Therabodyが提案する"一人ひとりの毎日に寄り添うウェルネス習慣"の体験機会として、より多くの来場者にその魅力を届けることを目的としています。

本POP UPは、Therabodyが提唱する「日常に根差したリカバリー・セルフケア」のあり方に直接触れられる貴重な機会です。専門知識を有するブランドスタッフが常駐し、個々のライフスタイルやお悩みに寄り添ったパーソナライズドな製品提案を行います。



開催概要

名称：Therabody POP UP STORE at 大丸東京店

会期：2025年8月13日（水）～8月19日（火）

営業時間：10:00～20:00（※大丸東京店の営業時間に準じます）

場所：大丸東京店 5階 イベントスペース（東京都千代田区丸の内1-9-1）

アクセス：JR「東京駅」八重洲北口直結

展示・販売ラインナップ（予定）

以下のTherabody製品を体験・購入していただけます。

・Theragun PRO Plus（セラガン プロプラス）

・Theragun Prime Plus（セラガン プライムプラス）

・Theragun Sense（セラガン センス）

・Theragun Relief（セラガン リリーフ）

・Theragun mini 2.0（セラガン ミニ2.0）

・SmartGoggles 2.0（スマートゴーグル 2.0）

・SleepMask（スリープマスク）

・TheraFace PRO（セラフェイス プロ）

・JetBoots Prime（ジェットブーツ プライム）※2025年9月末 一般発売予定／会期中は先行体験のみ

※ラインアップ・在庫状況は予告なく変更となる場合があります。



スポーツ・トレーニングの前後だけでなく、起床後の身体の活性化（アクティベーション）や就寝前のケアによる睡眠の質向上、リカバリーなど様々なシーンで使用できます。

＜こんな方におすすめ＞

・アスリート、スポーツ愛好者

・ボディメンテナンス施設に通う時間のない方

・より広範囲に身体をケアしたい方

・身体を深層部までケアしたい方

・寝起きがダルい方

・仕事で長時間同じ姿勢の方（座りっぱなし、立ちっぱなし）

・小型、安価なボディケア機器で効果を感じなかった方

健康の維持・向上のためには適切な「運動」「栄養」「休養」に加えて、セルフケアによるコンディショニングが重要です。Therabody製品はより長く、より良い状態を保つサポートをします。

Therabody製品はギフトにも選ばれる上質なウェルネスの形としても高い評価を得ており、夏の贈答シーズンに最適な選択肢として多くの方にご提案しています。ぜひこの機会に、5階イベントスペース〈セラボディ〉POP UP STOREにお立ち寄りくださいませ。



Therabodyについて

米国ロサンゼルス発・ウェルネステックブランド

2007年、セラガンの開発者Dr.ジェイソン（DC=ドクターオブカイロプラクティック／米国国家資格）は、バイク事故で重傷を負い、手術・リハビリ後も首から肩、腰にかけての筋肉・神経の痛み、しびれ、こわばり等を感じていました。思うように回復しない中、Dr.ジェイソンは、薬や手術に頼らない自然なセラピー効果が得られるものを求めていました。医療施設にあるような大型の治療機器とは違う、自身で手軽に扱える機能的な機器の開発に着手しました。これが世界初のパーカッシブデバイス 「THERAGUN（セラガン）」が誕生するきっかけとなり、その後8年間の研究において様々なプロトタイプ製品を考案・制作。

2016年に最初の製品となるG1を発売。2017年にはG2 PROを発表し、パーカッシブデバイスのリーディングカンパニーに成長しました。世界で600件以上の特許を取得し、さらに200件以上の特許を申請中であるTherabodyは、ウェルネス業界へのコミットメントとしてSAB（科学諮問委員会）を設立。委員会には、理学療法士や美容皮膚科医を含み、女性の健康、長寿、皮膚科学、解剖学・運動生理学、パフォーマンス、リカバリーなど各分野の著名な専門家で構成されています。南カリフォルニア大学をはじめ、様々な大学や専門機関と連携し、常にさらなる進化と革新的なデバイスを求め研究しています。



2025年現在、Therabody製品は世界70カ国以上で、プロスポーツチーム、ジム・フィットネスクラブ、企業オフィス、教育機関、整体院・治療院、スパ、ラグジュアリーホテルなどで信頼できるデバイスとして選ばれています。

▶ Therabody 公式サイト：https://therabody.jp/

▶ Therabody 公式フェイスブック：https://www.facebook.com/therabody.japan/

▶ Therabody 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/therabody_japan/



新商品やイベント、キャンペーンなどの最新情報を配信しております。ぜひフォローやニュースレター登録のほどお願いいたします。

ユナイテッドスポーツブランズについて

アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、世界初100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランナーのためのパフォーマンスギアを開発するランニングエッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードを始めとするスポーツプロテクション分野の成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。

■会社概要

・ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（Therabody国内総代理店）

本社およびショールーム：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル20F

URL：https://www.unitedspb.jp/

メールアドレス：marketing@unitedspb.jp



■取扱いブランド一覧

・McDavid (マクダビッド)：https://www.mcdavid.co.jp/

・uhlsport (ウールシュポルト)：https://uhlsport.jp/

・Therabody (セラボディ)：https://therabodyjp.com/

・NATHAN (ネイサン)：https://www.nathansports.jp/

・KT TAPE (ケイティテープ)：https://kttape.jp/

・CUTTERS (カッターズ)：https://www.cutterssports.jp/

・SHOCK DOCTOR (ショックドクター)：https://www.shockdoctor.jp/