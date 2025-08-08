AIストーム、Wi‑Fi 7累計受注1,000台を突破

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今井俊夫、証券コード：3719）は、次世代 Wi‑Fi 7 ルーター「GT‑W780」について、1,000台超の受注を獲得しました。



Wi‑Fi 7 が標準規格となる時代の到来に合わせ、本製品は高速・低遅延ネットワークを求める企業需要を一気に取り込み、当社が掲げる「時価総額500億円ロードマップ」を大幅に前倒しで推進する戦略商材となります。

◆スマートIT化を阻む旧世代ネットワークの壁

企業 IT はいま、“情報化”から “スマート” へ急速に移行しています。

- 端末密度の爆発：モバイル端末や IoT デバイスの流入により、社員 1 人あたりの接続端末は1台 → 3～5 台、キャンパス全体の無線端末総数は 約10 倍に拡大すると試算されています。- 帯域・遅延の限界：ビデオ会議やクラウド利用では“遅延ゼロ・停止ゼロ”が求められ、既存 Wi‑Fi 5/6 では対応が困難になりつつあります。- 運用のスマート化：AI とクラウド管理の普及で、1 名の管理者が数千台を遠隔統括するモデルが登場しています。- 導入ギャップ：Gartner の調査では、企業の約 70 ％ が依然として旧世代ネットワークに留まっていると報告されており、帯域・遅延・運用コストの課題が顕在化しています³。

さらに、メタバース会議、AR/VR 教育、4K 検査（製造 AOI）、大講堂の同時配信、TB 級データを扱う遺伝子シーケンサー、無人搬送ロボット（AGV）など新たなシナリオが加速。これらは 広帯域・低遅延・同時接続・高信頼性 を同時に要求し、既存 Wi‑Fi 5/6 では支え切れません。

◆企業がWi‑Fi 7に乗り換える理由

- 端末・映像トラフィックが”桁違い”に増大・社員１人あたりの接続端末は １台３～５ 台へ増加、キャンパス内の HD ビデオ会議は過去 10 年で 約３倍に拡大。・無線端末総数は 約10倍となり、既存 Wi‑Fi 5/6 は飽和寸前です。・旧世代 Wi‑Fi 5/6 では帯域・遅延ともに“頭打ち”が目前です。- 実証済みのパフォーマンスで“遅延ゼロ”を実感・高密度オフィス：60 台同時接続でも端末あたりスループットが 10→50 Mbps。・大型ホール：1080p 会議チャネルが 30→120 へ拡大し、切断やカクつきが激減。- グローバル規制と製品エコシステムが既に整備済み・6 GHz 帯を解放済みの国は約60、対応チップセット 20 種超、対応端末 50 機種と実用段階に到達。・2024 - 27 年で Wi‑Fi 7 端末出荷は10倍、AP は3倍に伸びると予測され、調達・運用の安心感。- AI＋クラウド運用で OPEX を削減し、先行者優位を獲得・クラウド管理とAI最適化により １名で数千台を遠隔統括する運用が実現。・メタバース会議、AR/VR 教育、製造 AOI など 帯域・低遅延を同時要求する新アプリを先取りでき、デジタル競争でリードできます。

◆「時価総額 500 億円」達成に向けたピース

当社の Wi‑Fi 7 ルーター〈GT‑W780〉 は発売から半年足らずで 1,000 台超の法人受注を獲得し、初年度売上目標 1.2 億円を早くも射程に収めています。

メタバースから倉庫ロボットまで幅広いユースケースで採用が進んでおり、2027 年に掲げる時価総額 500 億円ロードマップを加速させるピースになります。

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

-------------

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

-------------