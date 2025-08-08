「Askhub」に最新AIモデルGPT-5シリーズを実装

インターセクト株式会社

インターセクト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松本拓哉）は、本日2025年8月8日、社内ナレッジと連携可能なAIエージェント構築サービス「Askhub」に、OpenAI社の最新言語モデル「GPT-5」シリーズを、リリースと同日に搭載したことをお知らせいたします。

GPT-5がリリース

OpenAIがリリースした「GPT-5」シリーズは、前世代モデルであるGPT-4を大幅に上回る性能を備えた最新のAI言語モデルです。誤情報（ハルシネーション）の生成を大幅に削減し、高い文章力と高精度な推論によって複雑なタスクや専門分野の質問にも対応できます。さらに、豊富な知識を活用し、文章作成やデータ分析など幅広い業務処理を高精度に行い、効率化に貢献します。

「GPT-5」シリーズのラインナップ

GPT-5（最上位モデル）

- 推論力・コーディング性能が最高水準- 高度な意思決定支援が可能

GPT-5 mini（高速・万能型）

- GPT-5に近い性能を維持しつつ応答速度を向上- コスト効率に優れ、明確に定義されたタスクや、精度の高いプロンプトに最適

GPT-5 nano（超軽量モデル）

Askhubとは

- 最も高速かつ低コストのモデル- 要約、分類、定型応答などシンプルなタスクに最適

Askhubは、企業内のナレッジと連携し、独自のAIエージェントを簡単に構築できるプラットフォームです。

- 部門・業務に合わせてカスタマイズ可能- 高精度な自動化で業務負荷を削減- 社内データを活用したRAG（Retrieval-Augmented Generation）にも対応

主な活用事例

GPT-5搭載による展望

- 顧客からのメール問い合わせ自動対応- マーケティング分析・レポート作成- 会議の文字起こし・議事録自動生成- 売上データ分析と経営レポート化- 営業活動における顧客リサーチの効率化

GPT-5搭載により、Askhubは以下の強化を実現しました。

- 回答精度の向上と誤情報の削減- 長文・複雑な質問への対応力アップ- 大規模データを扱う業務の効率化

Askhubに関してのより詳しい情報、お問い合わせはこちら(https://askhub.jp/)から

インターセクト株式会社 https://intersect.inc