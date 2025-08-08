「Third AI 生成AIソリューション」、最新の生成AIモデル「GPT-5」に対応 ～コーディングから視覚認識まで、高性能な推論可能モデルで幅広いビジネス課題に対応～

JTP株式会社

AIインテグレーションサービス「Third AI」を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森 豊、以下：JTP）は、2025年8月8日、生成AIのビジネス活用を支援する「Third AI 生成AIソリューション」において、最新の生成AIモデル「GPT-5」への対応が完了したことをお知らせします。

「GPT-5」は、OpenAIが2025年8月8日（日本時間）に発表した生成AIモデルで、推論機能を備えたマルチモーダル対応、コーディング、数学・科学など多様な分野で、これまでに公開されたモデルの中でも最高峰の性能を発揮します。特に、多角的な分析が求められる複雑な課題や、即答が難しい問題への対応力に優れ、ハルシネーション率も改善されました。

Third AI 生成AIソリューションでは、既存の実装済みモデルに加えて、最新モデルにも迅速に対応することで、お客様の多様なご要望やビジネス課題に最適なモデルを選択いただけます。

これからもJTPは、技術力と先進性をもって生成AIの新たな活用モデルを確立し、お客様にとって価値のあるソリューションを提供してまいります。

■Third AI について

Third AIは、チャットボットや画像検索などのAIソリューションを提供するAIインテグレーションサービスです。2023年6月に「Third AI 生成AIソリューション」の提供を開始し、これまでに130社以上の企業や組織が生成AIを安全に利用できるようサポートしてきました。本サービスでは、生成AIアプリケーションをお客様が契約するクラウド環境にシングルテナントでインストールすることで、高いセキュリティを担保します。

また、SaaSとして開発されているため、新機能の追加やセキュリティ強化などが定期的に行われます。さらに、あらかじめ連携した組織内のデータをもとに、ユーザーの検索意図に沿った回答を生成する機能や、組織内での利用を促進するさまざまな拡張機能*1もご用意しています。これらの機能は、直感的で使いやすいWeb UI（ユーザーインターフェース）を通じて操作できるため、どなたでも簡単に利用できます。

*1：一部、別途オプション料金が必要な機能がございます。

サービスの詳細や導入事例は、下記のページよりご覧いただけます。



【JTP株式会社について】

JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。

