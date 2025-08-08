アトラシアンと Google Cloud、AI による生産性向上を提供するためにパートナーシップを締結

アトラシアン株式会社

この記事は、2025年8月7日（米国時間）に発表された「Atlassian and Google Cloud Partner to Bring AI-Powered Productivity to Millions of Users Worldwide(https://investors.atlassian.com/news/news-details/2025/Atlassian-and-Google-Cloud-Partner-to-Bring-AI-Powered-Productivity-to-Millions-of-Users-Worldwide/default.aspx)」の抄訳記事です。

TEAM Anywhere/サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- チームコラボレーションおよび生産性ソフトウェアのリーディングプロバイダーであるアトラシアン (Atlassian Corporation )（NASDAQ：TEAM）は本日、クラウドの変革を加速し、世界中のお客様に高度な AI 機能を提供するために、Google Cloud と複数年にわたるパートナーシップを締結したことを発表しました。

このパートナーシップにより、アトラシアンの AI を搭載した最先端のチームワークプラットフォームおよび Jira、Confluence、Loom などのアプリが、Google Cloud の AI に最適化されたインフラストラクチャに導入されます。また、Gemini モデルと Vertex AI を活用して Google とアトラシアンの製品の深い統合を推進し、お客様が生産性の向上、コラボレーションの強化、イノベーションの加速を実現する AI エージェントの構築を支援します。

このパートナーシップは、アトラシアンのマルチクラウド戦略における大きな飛躍となります。広く利用されている Jira、Confluence、Loom といったアトラシアンのアプリが Google Cloud 上に導入され、組織はアトラシアンのチームワークソリューションを容易に導入できるようになります。また、アトラシアンのアプリが Google Cloud Marketplace で初めて利用可能になることで、お客様は Google Cloud にすでに割り当てている予算で、アトラシアンのサブスクリプションを迅速かつ簡単に購入できるようになります。

アトラシアンの CEO 兼共同創設者であるマイク・キャノン・ブルックスは、次のように述べています。「アトラシアンの使命は、あらゆるチームの可能性を解放することです。Google Cloud との提携は、その使命の実現に向けた大きな飛躍となります。「当社の最先端のチームワークプラットフォームと AI ソリューション Rovo を、Google の AI およびクラウドインフラストラクチャと組み合わせることで、お客様は複雑な推論、深い思考、マルチモーダル入力などの高度な機能を備えた次世代のインテリジェントエージェントを構築できるようになります。両社が協力することで、あらゆる組織がコラボレーション、イノベーション、規模拡大をより容易に行うことができるようになります。」

「アトラシアンは、Google Cloud をご利用のお客様に対して、Gemini モデルのパワーと Google Workspace を世界中のお客様に提供するという、重要かつ長期的なコミットメントを行っています」と、Google Cloud の CEO、トーマス・クリアン氏は述べています。「Jira や Confluence などの中核製品が当社の信頼性の高いインフラストラクチャ上で動作することで、企業はエージェント型 AI によるイノベーションの加速を実現することができるでしょう。」

Google Cloud を基盤とした弾力性とイノベーション

アトラシアンクラウドは、世界でも最も複雑な組織向けに設計されており、あらゆる層でセキュリティ、コンプライアンス、拡張性を提供します。世界の大手企業を含む 30 万社以上ののお客様が、アトラシアンクラウドを利用して最大の課題に取り組んでいます。

アトラシアンのアプリが Google Cloud で間もなく利用可能になると、お客様は Google Cloud の最先端のインフラストラクチャ上に構築された、エンタープライズグレードのモダンプラットフォームのメリットを享受できるようになります。GKE や Cloud Spanner などのサービスにより、世界トップクラスのセキュリティ、プライバシー、信頼性が提供されます。

「Google Cloud とのパートナーシップは、お客様にとって新たな章の始まりを意味します。両社が協力することで、マルチクラウド、AI によるイノベーション、そして容易なチームワークが、あらゆる組織にとって日常的な現実となる世界への道が開けます」と、アトラシアンの CTO、ラジーヴ・ラジャンは述べています。「お客様からは、クラウドの採用が未来であるとの明確なメッセージが寄せられています。当社は、すべてのお客様に卓越したアトラシアン クラウド体験を提供することで、その移行をより迅速かつスムーズに進めることに全力を尽くします。」

Gemini とのより深い統合による Atlassian Rovo の強化

Rovo などのアトラシアンの AI 製品は、20 年以上にわたるチームワークのデータから得られた洞察を活用して、パーソナライズされた検索、チャット、エージェントワークフローを提供しており、すでに 230 万人の月間アクティブユーザーを誇り、手作業が最大 4 分の 1 に削減されたという声も寄せられています。

Rovo と、Vertex AI や Gemini モデルなどの Google Cloud の AI 機能とのより深い統合により、お客様は、複雑な推論、深い思考、マルチモーダル入力（音声、テキスト、画像）などの高度な機能を備えた Rovo エージェントやスキルを構築できるようになり、次のようなワークフローを実現できます。

- Google Workspace と アトラシアン全体でプロジェクトの更新、要件、リリースカレンダー、コードレビュー、ドキュメントを統合し、チーム間の目標とスケジュールを統一します。- Jira、Confluence、Google Docs、Gmailからの洞察を活用して、リリースノートやマーケティング資料などのコンテンツを作成・管理し、コミュニケーションの一貫性とマイルストーン駆動型を保証します。

RovoはAgent2Agent（A2A）相互運用性もサポートし、Rovoエージェントが他のA2A対応エージェントと協業できるようになります。

Atlassian と Google Workspace におけるチームコラボレーションの変革

また、Google Workspace と アトラシアンのアプリをシームレスに連携することで、両社のお客様は、より迅速でスマートなチームワークのメリットも享受できます。

- 必要な情報にすぐにアクセス：Gmail、カレンダー、ドキュメントなどのツールから、 アトラシアンスイート全体で最も関連性の高いコンテキストを即座に表示できるため、チームは作業場所に関係なく、必要な知識を常に手に入れることができます。- AI による生産性の向上： Gemini を使用して Confluence のナレッジにクエリを実行し、Jira でアクションを実行することで、個人やチームは洞察からアクションへと遅滞なく移行できます。- プロジェクトのデリバリーを加速：Gmail、チャット、ドキュメントから直接 Jira および Confluence でアクションを実行できるため、真にシームレスなワークフローを実現し、チームは AI 搭載のアクションを使用して、作業項目を簡単に作成および更新できます。

このパートナーシップにより、グローバル企業は、高度な AI、拡張性、シームレスな統合のメリットを享受できます。Google Cloud とアトラシアンは、お客様がアトラシアンクラウドで成長するにつれ、自信を持ってイノベーションとコラボレーションを推進できるよう、協力して取り組んでいきます。

アトラシアンについて

アトラシアンは、あらゆるチームの可能性を解放します。ソフトウェア開発、ワークマネジメント、エンタープライズサービスマネジメントソフトウェアの分野で業界をリードするアトラシアンは、AI を搭載した System of Work により、企業のビジネスチームとテクノロジーチームを結びつけ、大規模な生産性の向上を実現します。アトラシアンのコラボレーションソフトウェアは、フォーチュン 500 企業の 80% 以上、NASA、Rivian、ドイツ銀行、ユナイテッド航空、Bosch を含む 30 万以上の顧客に採用されており、当社のソリューションを業務推進に活用しています。

Google Cloud について

Google Cloud は、現在および将来のために構築された AI、インフラストラクチャ、開発者、データ、セキュリティ、コラボレーションツールを提供する、クラウドの新しい形です。Google Cloud は、独自のプラネットスケールインフラストラクチャ、カスタムチップ、生成型 AI モデル、開発プラットフォーム、AI 搭載アプリケーションなど、強力で完全に統合され、最適化された AI スタックを提供し、組織の変革を支援します。200 以上の国と地域のお客様が、信頼できるテクノロジーパートナーとして Google Cloud を選択しています。

Google Workspace について

Google Workspace は、Gmail、ドライブ、カレンダー、ドキュメント、Meet、Vids などの生産性アプリを含むスイートで、30 億人以上のユーザーと 1,100 万人以上の有料顧客から信頼されています。Google Workspaceは、あらゆるデバイスからどこにいても、個人やチームが最高の成果を発揮できるよう支援します。AIは長年Google Workspaceに組み込まれ、Smart Reply、Smart Compose、Gmailのマルウェアやフィッシング保護など、文法、効率性、セキュリティの向上に活用されてきました。現在、Google Workspace with Geminiにより、AIがスイート全体に統合されています。