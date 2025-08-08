株式会社ビットキーとの資本業務提携契約締結のお知らせ

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）と株式会社ビットキー（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則、以下ビットキー）は2025年8月8日(金)付けで資本業務提携いたします。これに伴いバッファローとビットキーは、両社がもつケイパビリティを融合させることで、両社間の相乗効果を生み出し、中長期的な企業価値の向上を目指します。

業務提携の内容

左）バッファロー 代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之右）ビットキー 代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則

バッファローおよびビットキーが持つケイパビリティを融合させることで相乗効果を生み出し、中長期的な企業価値の向上を目指します 。まずはビットキーの商品の普及に不可欠なスマートロック等の導入支援（設置施工・保守業務）から連携を開始し、安定的で高品質なサービス基盤を構築します。

将来的には、当社のものづくりにおける知見を活かした品質保証領域での協力や、両社の技術を組み合わせた新たな商品・サービスの共同開発なども視野に入れ、協業範囲の拡大について継続的に協議してまいります。

本提携の目的および理由

バッファローは、コーポレートスローガン「Value Chain Engineering（バリューチェーン・エンジニアリング）」を掲げ、ITハードウェア商品の提供にとどまらず、これまでのITハードウェアに関わるエンジニアリング活動を通じ、サービスやソリューションといった無形の付加価値創出に取り組んでおります。

近年、スマートロックは、住宅、オフィスビル、空港内施設、庁舎など、幅広い場所で利用が拡大しており、24時間365日安定稼働が求められる社会インフラとしての重要性が増しています。ビットキーは『つなげよう。人は、もっと自由になれる。』というミッション・ビジョンのもと急成長を続けておられますが、こうした状況下で、全国を網羅する盤石な保守体制の構築というのは重要な経営課題でした。この課題に対し、当社グループが持つバリューチェーン、特にものづくりにおける品質管理能力や、子会社バッファロー・IT・ソリューションズが持つ全国のサービス網を提供することで、ビットキーの成長を加速させ、両社の事業拡大と企業価値向上が図れると判断し、今回の資本業務提携にいたりました。

各社コメント

株式会社ビットキー

代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則

ビットキーのビジョンをより早期に実現するためには、商品の革新性だけでなく、お客様のお手元に確実に届け、安心して使い続けていただくための、大規模かつ高品質なオペレーション体制が不可欠です。このたび、ものづくりにおける知見を活かした品質保証と全国規模の保守サービス網を持つバッファロー様を、資本業務提携のパートナーとしてお迎えできたことを大変心強く思います。また、ともに社会の未来を創造していけることを楽しみにしています。



株式会社バッファロー

代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之

ビットキー様の世界をリードするコネクトプラットフォームの世界観と、当社グループが培ってきた『Value Chain Engineering』、すなわち、ものづくりの品質管理から全国のサポート網にいたる実行能力が結びつくことで、大きなシナジーが生まれると確信しております。我々は単なる投資家ではなく、ビットキー様の事業課題を共に解決し、その成長を加速させる『伴走者』です。今回の提携をモデルケースとし、今後も日本のリーディングエッジ企業との価値共創を推進してまいります。

関連情報

株式会社ビットキー

本社：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F

代表者：代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則

設立：2018年5月16日

URL：https://bitkey.co.jp/



ビットキーは「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」を展開しています。スマートロックなどのハードウェアとスマートフォンアプリなどのソフトウェアを連携することで、物理的な空間（リアル）とデジタルをシームレスに接続し、人々の行動における制約を解消することを目指しています。



株式会社バッファロー

東京本社 ：〒100-6215 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内

名古屋本社：〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之

設立：1978年8月5日

URL：https://www.buffalo.jp/

2025年4月1日、株式会社メルコホールディングスと株式会社バッファローは合併し、「株式会社バッファロー」としてスタートを切りました。そして2025年5月1日、おかげさまで創業50周年を迎えました。これまで「IT時代におけるお客様の利便性向上（もっと使いやすく）」を使命として事業を展開してきました。創業の精神である「Original Value Creation（オリジナルな『価値』の創造）」を胸に、今後も常にお客様の視点に立ち、より良い社会生活の実現に資する商品・サービスをいち早く提供してまいります。

