株主優待制度の新設に関するお知らせ

東京建物株式会社（以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株主優待制度を新設することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．株主優待制度を新設する目的

当社株式への投資の魅力を更に高めるとともに、より多くの皆様に長期にわたって当社株式を所有いただくことを目的とし、株主優待制度を新設することといたしました。

２．株主優待の概要

（１）対象者

毎年12月31日時点を基準日とする株主名簿に記録され、かつ保有期間および保有株式数の要件を満たす株主様が対象者となります。

なお、2025年12月31日を基準日とする株主名簿に記録された株主様のうち、対象となる株主様から進呈を開始いたします。

（２）株主優待の内容

直近基準日における保有期間および保有株式数に応じて、WEBカタログギフトおよび当社グループ施設でご利用いただける割引券（以下「施設利用割引券」）を進呈いたします。

１. 200株以上の当社株式を１年以上３年未満の間、継続保有して頂いている株主様（※）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/442_1_57bf042c73759d945803f633267befe9.jpg?v=202508080726 ]

２. 200株以上の当社株式を３年以上の間、継続保有して頂いている株主様（※）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/442_2_624447c444af7b658eff6bdb02ca488c.jpg?v=202508080726 ]

※ 保有期間および保有株式数の要件について

・「200株以上の当社株式を１年以上３年未満の間、継続保有」とは、毎年12月31日を基準日とする株主名簿に、同一株主番号で200株以上を直近基準日から遡って連続して２回以上４回未満記録されたことをいいます。

・「200株以上の当社株式を３年以上の間、継続保有」とは、毎年12月31日を基準日とする株主名簿に、同一株主番号で200株以上を直近基準日から遡って連続して４回以上記録されたことをいいます。

・毎年12月31日の基準日において保有株式数が200株を下回った場合は、保有期間の要件の対象期間には含まれません。

＜施設利用割引券について＞

当社グループが運営するリゾートホテル（ホテルレジーナ河口湖、レジーナリゾート）、温浴施設（おふろの王様）、ゴルフ場で利用可能な施設利用割引券を進呈いたします。

・リゾートホテル、ゴルフ場については、ご利用前にご予約が必要となります。

ご予約状況により、ご予約をお受けできない場合がございます。

・リゾートホテルについては、ご利用除外日がございます（年末年始等）。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52843/table/442_3_31b22234d4b5ad6d8092240dad806300.jpg?v=202508080726 ]

注）１.対象施設の詳細および当社公式価格については、以下の各URLにてご参照ください。

ホテルレジーナ河口湖：https://kawaguchiko.regina-resorts.com/

レジーナリゾート：https://www.regina-resorts.com/

おふろの王様：https://www.ousama2603.com/

ゴルフ場：https://www.tatemono-golf.com/

２.レジーナリゾートは愛犬同伴型宿泊施設です。愛犬を同伴されないお客様にもご利用いただけますが、ご利用者の多くは愛犬を同伴されていますので、ご利用の際は予めご承知おきください。

３.都市型スパ「TOTOPA」では施設利用割引券をご利用いただけません。

（３）進呈時期

対象となる株主様に、毎年３月（初回は2026年３月）にご案内を送付することを予定しております。

（４）その他

株主優待制度に関するご案内については、当社コーポレートサイト内に掲載予定です。

https://tatemono.com/ir/stock/returning.html#benefit

株主優待に関するお問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-174-666

受付時間：午前10時～午後５時（土・日・祝日、年末年始を除く）

