クラフトビールの街「横浜」を全力で楽しむ！横浜ビアバイク 2025夏の特別コラボツアーが登場！

横浜ファンカンパニー株式会社

クラフトビールの醸造所が集積する街「横浜」でスタートした「横浜ビアバイク」。2021年10月から開始したツアーは今年で4年目を迎え、これまで約2000名の方に体験頂く事が出来ました。また、リピーターが続出するツアー参加者の満足度は98.7%にも達しています。そして今回「横浜ビアバイク」2025年夏のコラボツアーをご紹介！

ビアバイクとは、自転車大国と呼ばれるオランダ発祥の「移動式ビアカウンター」です。国内で初めて運用を始めた横浜の「ビアバイクツーリズム」では、6人の搭乗者がビールを燃料に、ペダルを漕いで横浜の街並みとブルワリーを巡ります。また、個性豊かなガイド(中央)と、演者(後部座席)による生演奏が体験を盛り上げます！

【崎陽軒コラボ】崎陽軒シウマイ付き横浜ビアバイクツアー

横浜名物・崎陽軒のシウマイを楽しみながら、横浜のクラフトビール醸造所を2ヶ所巡る特別ツアー。うち1ヶ所では醸造所見学も可能で、地元の景色と味わいを一度に堪能できます。崎陽軒と連携したコラボビアバイクツアーを開催！崎陽軒のポケットシウマイ付きで、クラフトビールの醸造所を2ヶ所を巡り（うち1ヶ所は醸造所見学実施）各ブルワリーのビールテイスティングも付いた横浜ならではのツアーです。横浜・みなとみらいの景色を眺めながら、地元のクラフトビールとシウマイで乾杯しませんか？

▶︎NUMBER NINE BREWERY→THE BLISS BREWERY & DININGコース

日時 １.8/15(金)13：30～15：00 ２.9/12(金)13：30～15：00

申し込み https://202508-09quays-thebliss-kiyoken.peatix.com

▶︎THE BLISS BREWERY & DINING→NUMBER NINE BREWERYコース

日時 １.8/15(金)16：00～17：30 ２.9/12(金)16：00～17：30

申し込み https://202508-09thebliss-quays-kiyoken.peatix.com

【アニヴェルセル大開放祭】特別企画 横浜ビアバイクツアー

日本最大規模のウェディング施設「アニヴェルセル みなとみらい横浜」を特別開放し、『どなたでも、いつでも、自由に』ご参加いただけるイベント「アニヴェルセル大開放祭」を8月17日(日)に開催いたします。そして、イベントの開催にあわせて特別プランの横浜ビアバイクツアーを開催！「アニヴェルセル みなとみらい横浜」を発着地点として、バンケットのテラスデッキで乾杯後、施設を飛び出して回遊する一日限りの特別企画です。

▶︎アニヴェルセルみなとみらい横浜→NUMBER NINE BREWERY→アニヴェルセルみなとみらい横浜コース

日時 8/17(日) １.13：00～14：00 ２.14：30～15：30 ３.16：30～17：30

申し込み https://20250817anniversaire-beerbiketour.peatix.com

アニヴェルセル大開放祭

「アニヴェルセル大開放祭」は“もっとアニヴェルセルを身近に感じ、楽しい一日を過ごして記念日をつくっていただきたい”という想いで開催する、入退館自由・参加費無料(※一部コンテンツを除く)のスペシャルイベントです。本年は横浜市観光協会「Letter Bouquet」体験や、神奈川大学「ファブラボみなとみらい」と連携したワークショップ、横浜ビアバイクツアーなど、体験型コンテンツを新たに充実させ、どなたでも楽しめる内容をご用意いたします。

詳細はこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000381.000007963.html

【JTBコラボ】横浜ハンマーヘッドと横浜マリンタワーを巡る特別ツアー

JTB限定のコース(横浜ハンマーヘッド⇔横浜マリンタワー)を横浜銘菓と共にお楽しみ頂ける新ツアーが誕生！NUMBER NINE BREWERYの醸造所見学のほか、THE WHARF HOUSE 山下公園では横浜ビール2種テイスティングも体験頂けます。

JTB宿泊者プラン

https://tabisugo.jtb.co.jp/coupons/18492

オプショナル単品プラン

https://www.jtb.co.jp/leisure/products/products.aspx?products=1069367

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fhs03ybbfjY ]

【運営】横浜ファンカンパニー株式会社

横浜ファンカンパニーは、横浜ビールの広報を務めていた2人が立ち上げた、ファンづくりを軸としたPR・企画会社です。「ビールを介して人がつながる」という経験をもとに、企業・地域・コミュニティの間に“ワクワクする関係性”を育むプロジェクトを手がけています。社内の関係性構築や施設・売場の場づくり、地域を巻き込んだイベントの企画運営、ビジュアル制作、SNSやプレスリリース作成などの広報施策まで、PRの枠にとらわれず、企画立案から現場運営・制作ディレクションまで一貫して伴走します。企業や地域の「ファンを増やす」だけでなく、関わる人すべてが“仲間”になるような関係性を育むこと。それが私たちの目指す社会です。

会社名： 横浜ファンカンパニー株式会社

代表者： 横内勇人、工藤葵

設立日： 2024年4月23日（クラフトビールの日）

お問い合わせ： yokouchi@yokohamafuncompany.com

HP： http://yokohamafuncompany.com/