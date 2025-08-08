【新発想】ヘアグリースとヘアワックスの一体型スタイリング剤「MIXMEN（ミックスメン）」8月29日（金）発売開始

株式会社アルカナ

株式会社アルカナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯浅 誠）は、ヘアグリースとヘアワックスの2つの質感・機能が１つの容器に入ったハイブリッド型ヘアスタイリング剤「MIXMEN（ミックスメン）」を、2025年8月29日（金）から全国のバラエティショップで順次販売開始いたします。

URL：https://vir.tokyo/mixmen/

前例のない画期的なヘアスタイリング剤

MIXMENは時代とともに変化する男性の多様なヘアスタイルのニーズに応えるため、使いやすさと仕上がりの美しさを追求し、プロの美容師の声も取り入れたスタイリング剤です。

多様なヘアスタイルに合わせて２種類の製品を発売いたします。

１.「MIXMENヘアグリース×クリームワックス」

ツヤ感とウェットな仕上がりを実現する【ヘアグリース】と、伸びがよく髪馴染みの良い 【クリームワックス】が１つの容器に入ったスタイリング剤です。

パーマ系全般、アイロン系パーマスタイルの方へおすすめのスタイリング剤

２.「MIXMEN ヘアグリース×クレイワックス」

ツヤ感とウェットな仕上がりを実現する【ヘアグリース】と、立体感が出て、キープ力のある【クレイワックス】が１つの容器に入ったスタイリング剤です。

センターパート、アップバングスタイルの方へおすすめのスタイリング剤

製品の使い方

商品概要

ブランド名：VIR TOKYO

商品名：MIXMEN

内容量：80g（グリース／ワックス 各40g）

価格：1,９８０円（税込）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アルカナ PRチーム

Email：info@arcana.ltd