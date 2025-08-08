【新発想】ヘアグリースとヘアワックスの一体型スタイリング剤「MIXMEN（ミックスメン）」8月29日（金）発売開始

写真拡大 (全6枚)

株式会社アルカナ

株式会社アルカナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯浅　誠）は、ヘアグリースとヘアワックスの2つの質感・機能が１つの容器に入ったハイブリッド型ヘアスタイリング剤「MIXMEN（ミックスメン）」を、2025年8月29日（金）から全国のバラエティショップで順次販売開始いたします。


URL：https://vir.tokyo/mixmen/




前例のない画期的なヘアスタイリング剤


　MIXMENは時代とともに変化する男性の多様なヘアスタイルのニーズに応えるため、使いやすさと仕上がりの美しさを追求し、プロの美容師の声も取り入れたスタイリング剤です。


多様なヘアスタイルに合わせて２種類の製品を発売いたします。


１.「MIXMENヘアグリース×クリームワックス」


　ツヤ感とウェットな仕上がりを実現する【ヘアグリース】と、伸びがよく髪馴染みの良い　【クリームワックス】が１つの容器に入ったスタイリング剤です。


パーマ系全般、アイロン系パーマスタイルの方へおすすめのスタイリング剤







２.「MIXMEN ヘアグリース×クレイワックス」


　ツヤ感とウェットな仕上がりを実現する【ヘアグリース】と、立体感が出て、キープ力のある【クレイワックス】が１つの容器に入ったスタイリング剤です。


センターパート、アップバングスタイルの方へおすすめのスタイリング剤






製品の使い方






商品概要


ブランド名：VIR TOKYO


商品名：MIXMEN


内容量：80g（グリース／ワックス 各40g）


価格：1,９８０円（税込）


URL：https://vir.tokyo/mixmen/




【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社アルカナ PRチーム
Email：info@arcana.ltd