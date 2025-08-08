AV over IPから企業LANまで網羅――NETGEAR「M4350シリーズ」新登場 ProAV対応GUI＋クラウド管理により幅広い現場で活躍「M4350シリーズ」4モデルを発表

ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（本社：東京都中央区、代表：大仁田 良平）は、 ProAVおよびAV over IP環境に最適化されつつ、L3マネージスイッチとして企業・教育・公共インフラなど一般ITネットワーク用途にも幅広く対応可能な設計の「M4350シリーズ」新モデル4製品の日本国内販売を発表、内3製品を2025年8月1日より販売開始しました。

【新製品発表会を開催、M4350シリーズへの関心高まる】

8月1日、ネットギアオフィスにて、「M4350シリーズ」新製品発表会を開催いたしました。会場には、販売代理店やAV業界関係者の皆様にご来場いただき、和やかな雰囲気の中で実機デモや意見交換の場が設けられました。

実機デモンストレーションでは、同シリーズの高い拡張性、直感的なAV専用GUI、最大100G対応のネットワーク性能といった特長が紹介され、参加者からは「導入後の具体的な運用がイメージできた」「既存設備との親和性が高い」といった反応が寄せられました。

【“プロの現場”が評価するネットギア製品、M4350はその上位機種】

AV over IP時代の要求に応える本シリーズは、直感的なAV専用GUI、Zero Touch Provisioning（ZTP）、最大1,840WのPoE++給電、10G/25G/100Gアップリンク、および最大8台のスタッキングなど、高度かつ柔軟なネットワーク構成を可能にする設計です。

なお、NETGEARのフルマネージスイッチ既存モデル「M4250シリーズ」は、すでに劇団四季をはじめとする全国の劇場・ホールで導入されており、舞台照明・音響・映像演出が連動する現場において、AV専用GUIによる柔軟なネットワーク制御と高い安定性が高く評価されています。

- 劇団四季の舞台演出を支えるネットワーク設計とNETGEAR導入の舞台裏(https://jp.pronews.com/special/202507231238626238.html)【展示会での高評価と信頼の性能】- Interop Tokyo 2025「Best of Show Award」準グランプリ- InfoComm Asia 2025 年間最優秀メーカー賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000029549.html)

M4350シリーズは、国内外の専門展示会においてもその革新性が認められ、次世代AVネットワークスイッチの新基準として評価されています。

【統合型ネットワーク管理ソリューション】

M4350シリーズは、NETGEARのAV向けローカルネットワーク管理プラットフォーム「Engage コントローラー」に対応しており、同社のWiFi 7アクセスポイント「WBE718 / WBE758」、クラウドルーター「PR460X」と組み合わせることで、スイッチ・アクセスポイント・ルーターを一括管理する統合ソリューションが可能です。

【ITネットワークでも活躍するマルチユース設計】

M4350シリーズは、AV用途に特化した直感的GUIを搭載しつつ、静的/動的ルーティング（RIP/OSPF）、ACL、QoS、DHCPサーバー機能など、L3マネージスイッチとしての豊富な機能も備えています。

また、複数のVLAN構成やトラフィック分離にも柔軟に対応し、教育機関・企業・ホテル・医療施設などの一般ITネットワークの中核（コア）スイッチとしても導入実績が見込まれます。

【Insightクラウド管理で遠隔拠点もスマートに統合】

M4350シリーズは、NETGEAR Insightによるクラウド管理にも対応。オフィス・店舗・教育拠点など、離れた場所にあるネットワーク機器（スイッチ、AP、VPNルーター等）を一元的に可視化・管理でき、IT運用の効率化や保守工数の削減に貢献します。

Insightはスマートフォン・タブレットからのリモートアクセスにも対応しており、AV現場だけでなく、日常的なITインフラ管理にも強力な管理基盤を提供します。

【主な特長】- AV over IP対応GUIによる簡易設定と高視認性- 最大8台までのスタッキング対応でスケーラブルな構成- 最大1,840WのPoE++給電で多様なAV機器をサポート- 10G/25G/100Gアップリンクによる高帯域ネットワーク- クラウドベースのInsightおよびローカル制御用のEngageコントローラーに対応

■製品概要

MSM4310 前面MSM4310 背面

M4350-8M2V

- 発売日：2025年8月1日- 製品型番: MSM4310-100AJS- ポート: 2.5Gポート×8, 25G SFP28スロット×2- PoE: IEEE802.3bt (PoE++)×8- PoE合計給電容量: 119W, 最大551W (別売りの電源ユニット使用時)- 電源ユニット追加用の空きスロット×2- 対応追加電源ユニット: APS254W-10000S- SMPTE ST 2110, IGMP+, オートトランク, オートLAG- クラウドベースのInsightおよびローカル制御用のEngageコントローラーに対応- 製品保証: ライフタイムハードウェア保証- サイズ: 220 x 300 x 43.2 mm, 重量: 2.9 kg

MSM4328F 前面MSM4328F 背面

M4350-24F4X

- 発売日：2025年8月1日- 製品型番: MSM4328F-100AJS- ポート: 1/2.5G SFP×24, 10G×4/10G SFP+×4(combo)- 電源ユニット追加用の空きスロット×1- 対応電源ユニット: APS600W-300AJS, APS1200W-200AJS, or APS2000W-200AJS- SMPTE ST 2110, IGMP+, オートトランク, オートLAG- クラウドベースのInsightおよびローカル制御用のEngageコントローラーに対応- 製品保証: ライフタイムハードウェア保証- サイズ: 440 x 400 x 43.2 mm, 重量: 7.38 kg

MSM4332 前面MSM4332 背面

M4350-24M4X4V

- 発売日：2026年1月発売予定- 製品型番: MSM4332-100AJS- ポート: 2.5Gポート×24, 10G/Mgig ×4, 25G SFP28スロット×4- PoE: IEEE802.3bt (PoE++)×28- PoE合計給電容量: 522W, 最大2,520W (別売りの電源ユニット使用時)- 電源ユニット追加用の空きスロット×2- 対応電源ユニット: APS600W-300AJS, APS1200W-200AJS, or APS2000W-200AJS- SMPTE ST 2110, IGMP+, オートトランク, オートLAG- クラウドベースのInsightおよびローカル制御用のEngageコントローラーに対応- 製品保証: ライフタイムハードウェア保証- サイズ: 440 x 400 x 43.2 mm, 重量: 7.38 kg

XSM4344FC 前面XSM4344FC 背面

M4350-40F4C

- 発売日：2025年8月1日- 製品型番: XSM4344FC-100AJS- ポート: 10G SFP+×40, 100G QSFP28×4- 電源ユニット追加用の空きスロット×1- 対応電源ユニット: APS600W-300AJS, APS1200W-200AJS, or APS2000W-200AJS- SMPTE ST 2110, IGMP+, オートトランク, オートLAG- クラウドベースのInsightおよびローカル制御用のEngageコントローラーに対応- 製品保証: ライフタイムハードウェア保証- サイズ: 440 x 400 x 43.2 mm, 重量: 7.38 kg

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29549/table/270_1_7bdea732b389ad61a5350180869ae1d4.jpg?v=202508090155 ]■URL

M4350-8M2V：https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/fully-managed/msm4310/

APS254 : https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/accessories/aps254w/

M4350-24F4X：https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/fully-managed/msm4328f/

M4350-24M4X4V：https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/fully-managed/msm4332/

M4350-40F4C：https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/fully-managed/xsm4344fc/

■取り扱い代理店

ダイワボウ情報システム株式会社(https://www.pc-daiwabo.co.jp/)

SB C&S株式会社(https://www.it-ex.com/)

テックウインド株式会社(https://www.tekwind.co.jp/)

TD SYNNEX株式会社(https://jp.tdsynnex.com/)

